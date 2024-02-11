Власти Екатеринбурга столкнулись с дилеммой в ожидании Путина. Фото

К приезду Путина в центре Екатеринбурга сносят киоски

12 февраля 2024 в 12:15 Размер текста - 17 +

Владимира Путина ждут в регионе на текущей неделе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Екатеринбургские чиновники начали готовиться к визиту президента РФ Владимира Путина, которого ожидают на этой неделе. По данным URA.RU, профильным службам отдана команда привести в порядок «гостевой маршрут» из аэропорта Кольцово в центр города, а утром 12 февраля в мэрии решали необычную дилемму. «На улице Розы Люксембург (находится в самом центре Екатеринбурга — прим. ред.) есть незаконные киоски, решали, сносить их сейчас или подождать [когда президент уедет], чтобы кучи мусора не было», — поделился источник агентства. Речь, уточнил он, идет о двух торговых павильонах с остановочным навесом на улице Розы Люксембург, 34А. Прибывший на место корреспондент увидел, что в итоге решили чиновники: объект снесут за 12—13 февраля, мусор уберут сразу. Во всяком случае так корреспонденту сказали рабочие. Других поручений пока нет, рассказали URA.RU два источника, участвовавшие в совещании у мэра Алексея Орлова утром 12 февраля. О том, что у Путина запланирована поездка в Свердловскую область, URA.RU сообщило 7 февраля. С 8-го числа губернатор Евгений Куйвашев находится на самоизоляции. План президента пока неизвестен. В конце января URA.RU сообщало, что он может посетить Нижний Тагил, Верхнюю Пышму и Екатеринбург. Рабочие уже разбирают конструкции Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU

Екатеринбургские чиновники начали готовиться к визиту президента РФ Владимира Путина, которого ожидают на этой неделе. По данным URA.RU, профильным службам отдана команда привести в порядок «гостевой маршрут» из аэропорта Кольцово в центр города, а утром 12 февраля в мэрии решали необычную дилемму. «На улице Розы Люксембург (находится в самом центре Екатеринбурга — прим. ред.) есть незаконные киоски, решали, сносить их сейчас или подождать [когда президент уедет], чтобы кучи мусора не было», — поделился источник агентства. Речь, уточнил он, идет о двух торговых павильонах с остановочным навесом на улице Розы Люксембург, 34А. Прибывший на место корреспондент увидел, что в итоге решили чиновники: объект снесут за 12—13 февраля, мусор уберут сразу. Во всяком случае так корреспонденту сказали рабочие. Других поручений пока нет, рассказали URA.RU два источника, участвовавшие в совещании у мэра Алексея Орлова утром 12 февраля. О том, что у Путина запланирована поездка в Свердловскую область, URA.RU сообщило 7 февраля. С 8-го числа губернатор Евгений Куйвашев находится на самоизоляции. План президента пока неизвестен. В конце января URA.RU сообщало, что он может посетить Нижний Тагил, Верхнюю Пышму и Екатеринбург.