В Свердловской области готовятся к визиту Путина и обсуждают необычный маршрут

07 февраля 2024 в 17:10 Размер текста - 17 +

Владимир Путин, по слухам, заедет и в соседний регион Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Свердловской области готовятся к визиту президента РФ Владимира Путина уже на следующей неделе. Источник URA.RU, близкий к региональному кабмину поделился, что в Екатеринбурге якобы уже работает оперативная группа из Москвы. «Как правило, такое происходит примерно за неделю до приезда первого лица», — поделился собеседник. Другой источник сообщил, что госслужащие между собой обсуждают необычный план главы государства: якобы, отработав в Екатеринбурге, он может отправиться на машине в Челябинскую область — на «Москвиче». О том, что Путина ждут в Челябинске 15-го или 16 февраля, URA.RU писало накануне. В департаменте информполитики Свердловской области рекомендовали обратиться в пресс-службу президента РФ. О том, что в феврале или в начале марта Путин может посетить Нижний Тагил, Верхнюю Пышму и Екатеринбург, агентство сообщало 26 января. Последний визит президента в регион состоялся в 2019-м году — в рамках промышленной выставки «Иннопром» и саммита GMIS. В конце 2022 года активно обсуждалось, что президент якобы вот-вот прилетит в Нижний Тагил (там «Уралвагонзавод»), однако этого не произошло.

В Свердловской области готовятся к визиту президента РФ Владимира Путина уже на следующей неделе. Источник URA.RU, близкий к региональному кабмину поделился, что в Екатеринбурге якобы уже работает оперативная группа из Москвы. «Как правило, такое происходит примерно за неделю до приезда первого лица», — поделился собеседник. Другой источник сообщил, что госслужащие между собой обсуждают необычный план главы государства: якобы, отработав в Екатеринбурге, он может отправиться на машине в Челябинскую область — на «Москвиче». О том, что Путина ждут в Челябинске 15-го или 16 февраля, URA.RU писало накануне. В департаменте информполитики Свердловской области рекомендовали обратиться в пресс-службу президента РФ. О том, что в феврале или в начале марта Путин может посетить Нижний Тагил, Верхнюю Пышму и Екатеринбург, агентство сообщало 26 января. Последний визит президента в регион состоялся в 2019-м году — в рамках промышленной выставки «Иннопром» и саммита GMIS. В конце 2022 года активно обсуждалось, что президент якобы вот-вот прилетит в Нижний Тагил (там «Уралвагонзавод»), однако этого не произошло.