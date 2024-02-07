Губернатор Куйвашев ушел на самоизоляцию перед визитом Путина

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 8 февраля ушел на самоизоляцию перед готовящимся визитом президента РФ Владимира Путина в регион. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к областному правительству.
«Губернатор перешел на удаленный режим работы с сегодняшнего дня», — поделился собеседник. «Евгений Владимирович работает в соответствии с графиком», — сказала корреспонденту представитель губернатора.
В Екатеринбурге, по слухам, уже работает оперативная группа из Москвы, решающая организационные вопросы поездки. По предварительной информации, Путина ждут на следующей неделе. После Екатеринбурга он, возможно, отправится в Челябинск — на автомобиле «Москвич».
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.