07 февраля 2024

Губернатор Куйвашев ушел на самоизоляцию перед визитом Путина

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Форум Города России: главная стратегическая сессия. Екатеринбург, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев пробудет на удаленке неделю Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 8 февраля ушел на самоизоляцию перед готовящимся визитом президента РФ Владимира Путина в регион. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к областному правительству.

«Губернатор перешел на удаленный режим работы с сегодняшнего дня», — поделился собеседник. «Евгений Владимирович работает в соответствии с графиком», — сказала корреспонденту представитель губернатора.

В Екатеринбурге, по слухам, уже работает оперативная группа из Москвы, решающая организационные вопросы поездки. По предварительной информации, Путина ждут на следующей неделе. После Екатеринбурга он, возможно, отправится в Челябинск — на автомобиле «Москвич».

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 8 февраля ушел на самоизоляцию перед готовящимся визитом президента РФ Владимира Путина в регион. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к областному правительству. «Губернатор перешел на удаленный режим работы с сегодняшнего дня», — поделился собеседник. «Евгений Владимирович работает в соответствии с графиком», — сказала корреспонденту представитель губернатора. В Екатеринбурге, по слухам, уже работает оперативная группа из Москвы, решающая организационные вопросы поездки. По предварительной информации, Путина ждут на следующей неделе. После Екатеринбурга он, возможно, отправится в Челябинск — на автомобиле «Москвич».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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