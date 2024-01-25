Путина ждут в Свердловской области

Во время своей избирательной кампании президент РФ Владимир Путин может посетить Свердловскую область. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к областному правительству.
О том, что глава государства «в ближайшее время посетит Свердловскую область», сначала сообщила пресс-служба мэрии Екатеринбурга в своем анонимном telegram-канале. Екатеринбург и Нижний Тагил в сообщении указаны как пункты предварительной программы. «Насколько я знаю, речь все-таки не про ближайшее время», — уточнил собеседник URA.RU.
По его данным, Путин может прилететь в конце февраля или в марте. А посетить он якобы планирует прежде всего Нижний Тагил и Верхнюю Пышму. А другой статусный источник агентства во власти поделился, что о готовящемся визите президента слышал только в конце прошлого года, после праздников тема — во всяком случае в его присутствии — не обсуждалась.
Президентские выборы намечены на 15—17 марта. Путин участвует в них как самовыдвиженец.
Последний его визит в Екатеринбург состоялся в 2019-м году — в рамках промышленной выставки «Иннопром» и саммита GMIS. В конце 2022 года активно обсуждалось, что президент якобы вот-вот прилетит в Нижний Тагил (там «Уралвагонзавод»), однако этого не произошло.
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