Путина ждут в Свердловской области

26 января 2024 в 12:20 Размер текста - 17 +

Владимира Путина приглашали в Екатеринбург еще в 2023-м Фото: Владимир Андреев © URA.RU Во время своей избирательной кампании президент РФ Владимир Путин может посетить Свердловскую область. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к областному правительству. О том, что глава государства «в ближайшее время посетит Свердловскую область», сначала сообщила пресс-служба мэрии Екатеринбурга в своем анонимном telegram-канале. Екатеринбург и Нижний Тагил в сообщении указаны как пункты предварительной программы. «Насколько я знаю, речь все-таки не про ближайшее время», — уточнил собеседник URA.RU. По его данным, Путин может прилететь в конце февраля или в марте. А посетить он якобы планирует прежде всего Нижний Тагил и Верхнюю Пышму. А другой статусный источник агентства во власти поделился, что о готовящемся визите президента слышал только в конце прошлого года, после праздников тема — во всяком случае в его присутствии — не обсуждалась. Президентские выборы намечены на 15—17 марта. Путин участвует в них как самовыдвиженец. Последний его визит в Екатеринбург состоялся в 2019-м году — в рамках промышленной выставки «Иннопром» и саммита GMIS. В конце 2022 года активно обсуждалось, что президент якобы вот-вот прилетит в Нижний Тагил (там «Уралвагонзавод»), однако этого не произошло.

Во время своей избирательной кампании президент РФ Владимир Путин может посетить Свердловскую область. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к областному правительству. О том, что глава государства «в ближайшее время посетит Свердловскую область», сначала сообщила пресс-служба мэрии Екатеринбурга в своем анонимном telegram-канале. Екатеринбург и Нижний Тагил в сообщении указаны как пункты предварительной программы. «Насколько я знаю, речь все-таки не про ближайшее время», — уточнил собеседник URA.RU. По его данным, Путин может прилететь в конце февраля или в марте. А посетить он якобы планирует прежде всего Нижний Тагил и Верхнюю Пышму. А другой статусный источник агентства во власти поделился, что о готовящемся визите президента слышал только в конце прошлого года, после праздников тема — во всяком случае в его присутствии — не обсуждалась. Президентские выборы намечены на 15—17 марта. Путин участвует в них как самовыдвиженец. Последний его визит в Екатеринбург состоялся в 2019-м году — в рамках промышленной выставки «Иннопром» и саммита GMIS. В конце 2022 года активно обсуждалось, что президент якобы вот-вот прилетит в Нижний Тагил (там «Уралвагонзавод»), однако этого не произошло.