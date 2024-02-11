11 февраля 2024

Губернатор Моор вручил сотрудникам тюменской ГИБДД новые авто. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Машины дпс. Тюмень
Часть автомобилей отправят в районы, где острее стоят вопросы с аварийностью на дорогах Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор вручил сотрудникам региональной Госавтоинспекции ключи от новых автомобилей. Об этом URA.RU рассказал начальник УГИБДД по региону Андрей Миллер. Часть автомобилей отправят в районы, где острее всего стоят вопросы с аварийностью на дорогах.

«Сегодня выдали 24 автомобиля. 16 авто будут использоваться в полку ДПС для проведения рейдовых мероприятий, сопровождения детей. Еще восемь автомобилей были переданы в районы Тюменской области: Уватский, Ишимский, Голышмановский и Ялуторовский. Именно там наибольшая протяженность федеральных дорог и наиболее актуальны вопросы аварийности», — рассказал Миллер.

Автопарк пополнился в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Как добавил Миллер, сотрудникам ГИБДД машины помогут лучше реагировать и влиять на аварийную обстановку на трассах.

Машины дпс. Тюмень
Фото:
Машины дпс. Тюмень
Фото:

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Губернатор Тюменской области Александр Моор вручил сотрудникам региональной Госавтоинспекции ключи от новых автомобилей. Об этом URA.RU рассказал начальник УГИБДД по региону Андрей Миллер. Часть автомобилей отправят в районы, где острее всего стоят вопросы с аварийностью на дорогах. «Сегодня выдали 24 автомобиля. 16 авто будут использоваться в полку ДПС для проведения рейдовых мероприятий, сопровождения детей. Еще восемь автомобилей были переданы в районы Тюменской области: Уватский, Ишимский, Голышмановский и Ялуторовский. Именно там наибольшая протяженность федеральных дорог и наиболее актуальны вопросы аварийности», — рассказал Миллер. Автопарк пополнился в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Как добавил Миллер, сотрудникам ГИБДД машины помогут лучше реагировать и влиять на аварийную обстановку на трассах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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