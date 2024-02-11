Губернатор Моор вручил сотрудникам тюменской ГИБДД новые авто. Фото

12 февраля 2024 в 12:40 Размер текста - 17 +

Часть автомобилей отправят в районы, где острее стоят вопросы с аварийностью на дорогах Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор вручил сотрудникам региональной Госавтоинспекции ключи от новых автомобилей. Об этом URA.RU рассказал начальник УГИБДД по региону Андрей Миллер. Часть автомобилей отправят в районы, где острее всего стоят вопросы с аварийностью на дорогах. «Сегодня выдали 24 автомобиля. 16 авто будут использоваться в полку ДПС для проведения рейдовых мероприятий, сопровождения детей. Еще восемь автомобилей были переданы в районы Тюменской области: Уватский, Ишимский, Голышмановский и Ялуторовский. Именно там наибольшая протяженность федеральных дорог и наиболее актуальны вопросы аварийности», — рассказал Миллер. Автопарк пополнился в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Как добавил Миллер, сотрудникам ГИБДД машины помогут лучше реагировать и влиять на аварийную обстановку на трассах. Фото: Денис Моргунов © URA.RU Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор вручил сотрудникам региональной Госавтоинспекции ключи от новых автомобилей. Об этом URA.RU рассказал начальник УГИБДД по региону Андрей Миллер. Часть автомобилей отправят в районы, где острее всего стоят вопросы с аварийностью на дорогах. «Сегодня выдали 24 автомобиля. 16 авто будут использоваться в полку ДПС для проведения рейдовых мероприятий, сопровождения детей. Еще восемь автомобилей были переданы в районы Тюменской области: Уватский, Ишимский, Голышмановский и Ялуторовский. Именно там наибольшая протяженность федеральных дорог и наиболее актуальны вопросы аварийности», — рассказал Миллер. Автопарк пополнился в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Как добавил Миллер, сотрудникам ГИБДД машины помогут лучше реагировать и влиять на аварийную обстановку на трассах.