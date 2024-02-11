11 февраля 2024

Налоговая банкротит предприятие из ХМАО, которое вывозило шины с мегасвалки под Нижневартовском

ФНС требует банкротства фирмы из ХМАО, занимающейся ликвидацией мегасвалки шин
© Служба новостей «URA.RU»
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Одиннадцатый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, налоги, федеральная налоговая служба, налоговая служба, налог
Налоговая через суд требует с вышкомонтажного предприятия 74 млн рублей Фото:

Налоговая через суд требует банкротства Уральского вышкомонтажного центра из Нефтеюганска (ХМАО), которое занималось вывозом покрышек с мегасвалки под Нижневартовском. По данным арбитражного суда ХМАО, предприятие задолжало 74 миллиона рублей.

«Межрайонная инспекция ФНС № 10 по ХМАО обратилась в Арбитражный суд Югры с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ООО „Уральский вышкомонтажный центр“, введении в отношении должника процедуры наблюдения, а также о включении в реестр требований кредиторов задолженности в размере 74 877 585,10 руб.», — указано в документах на сайте Арбитражного суда ХМАО.

В сумму долга входят страховые выплаты в пенсионный фонд, налоги и штрафы. В феврале налоговая заблокировала счета предприятия. Суд возбудил производство по делу и принял заявление о назначении арбитражного управляющего для проведения процедуры банкротства.

Компания занимается монтажом установок для бурения нефтяных скважин, а также утилизацией шин. С октября 2023 года предприятие вывозило покрышки с мегасвалки в Нефтеюганск для утилизации путем пиролиза. Агентство направило в УВЦ запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.

Ранее URA.RU писало, что рекультивация полигона в Нижневартовске ведется в рамках федерального проекта «Чистая страна». Власти ХМАО привлекли несколько предприятий к ликвидации мегасвалки.

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Налоговая через суд требует банкротства Уральского вышкомонтажного центра из Нефтеюганска (ХМАО), которое занималось вывозом покрышек с мегасвалки под Нижневартовском. По данным арбитражного суда ХМАО, предприятие задолжало 74 миллиона рублей. «Межрайонная инспекция ФНС № 10 по ХМАО обратилась в Арбитражный суд Югры с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ООО „Уральский вышкомонтажный центр“, введении в отношении должника процедуры наблюдения, а также о включении в реестр требований кредиторов задолженности в размере 74 877 585,10 руб.», — указано в документах на сайте Арбитражного суда ХМАО. В сумму долга входят страховые выплаты в пенсионный фонд, налоги и штрафы. В феврале налоговая заблокировала счета предприятия. Суд возбудил производство по делу и принял заявление о назначении арбитражного управляющего для проведения процедуры банкротства. Компания занимается монтажом установок для бурения нефтяных скважин, а также утилизацией шин. С октября 2023 года предприятие вывозило покрышки с мегасвалки в Нефтеюганск для утилизации путем пиролиза. Агентство направило в УВЦ запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что рекультивация полигона в Нижневартовске ведется в рамках федерального проекта «Чистая страна». Власти ХМАО привлекли несколько предприятий к ликвидации мегасвалки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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