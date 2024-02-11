Налоговая банкротит предприятие из ХМАО, которое вывозило шины с мегасвалки под Нижневартовском

ФНС требует банкротства фирмы из ХМАО, занимающейся ликвидацией мегасвалки шин

12 февраля 2024 в 19:30 Размер текста - 17 +

Налоговая через суд требует с вышкомонтажного предприятия 74 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Налоговая через суд требует банкротства Уральского вышкомонтажного центра из Нефтеюганска (ХМАО), которое занималось вывозом покрышек с мегасвалки под Нижневартовском. По данным арбитражного суда ХМАО, предприятие задолжало 74 миллиона рублей. «Межрайонная инспекция ФНС № 10 по ХМАО обратилась в Арбитражный суд Югры с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ООО „Уральский вышкомонтажный центр“, введении в отношении должника процедуры наблюдения, а также о включении в реестр требований кредиторов задолженности в размере 74 877 585,10 руб.», — указано в документах на сайте Арбитражного суда ХМАО. В сумму долга входят страховые выплаты в пенсионный фонд, налоги и штрафы. В феврале налоговая заблокировала счета предприятия. Суд возбудил производство по делу и принял заявление о назначении арбитражного управляющего для проведения процедуры банкротства. Компания занимается монтажом установок для бурения нефтяных скважин, а также утилизацией шин. С октября 2023 года предприятие вывозило покрышки с мегасвалки в Нефтеюганск для утилизации путем пиролиза. Агентство направило в УВЦ запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что рекультивация полигона в Нижневартовске ведется в рамках федерального проекта «Чистая страна». Власти ХМАО привлекли несколько предприятий к ликвидации мегасвалки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Налоговая через суд требует банкротства Уральского вышкомонтажного центра из Нефтеюганска (ХМАО), которое занималось вывозом покрышек с мегасвалки под Нижневартовском. По данным арбитражного суда ХМАО, предприятие задолжало 74 миллиона рублей. «Межрайонная инспекция ФНС № 10 по ХМАО обратилась в Арбитражный суд Югры с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ООО „Уральский вышкомонтажный центр“, введении в отношении должника процедуры наблюдения, а также о включении в реестр требований кредиторов задолженности в размере 74 877 585,10 руб.», — указано в документах на сайте Арбитражного суда ХМАО. В сумму долга входят страховые выплаты в пенсионный фонд, налоги и штрафы. В феврале налоговая заблокировала счета предприятия. Суд возбудил производство по делу и принял заявление о назначении арбитражного управляющего для проведения процедуры банкротства. Компания занимается монтажом установок для бурения нефтяных скважин, а также утилизацией шин. С октября 2023 года предприятие вывозило покрышки с мегасвалки в Нефтеюганск для утилизации путем пиролиза. Агентство направило в УВЦ запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что рекультивация полигона в Нижневартовске ведется в рамках федерального проекта «Чистая страна». Власти ХМАО привлекли несколько предприятий к ликвидации мегасвалки.