В ХМАО придумали, как избежать срыва федерального экопроекта

17 августа 2022 в 20:00 Размер текста - 17 +

На рекультивацию полигона в Нижневартовске выделят еще 52 млн рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Чтобы избежать срыва крупного экопроекта из-за подорожания стройматериалов — рекультивации мусорного полигона в Нижневартовске, — городские и окружные власти увеличили финансирование проекта на этот год на 52 миллиона рублей. Рекультивация полигона ведется в рамках федерального проекта «Чистая страна». Об этом URA.RU рассказали в управлении природопользования Нижневартовска. «Увеличение стоимости проекта произошло в связи с удорожанием логистики щебня. У нас проект на два года разбит, конкретно в данном году принимаются решения по увеличению на 26 миллионов из окружного бюджета, на условиях софинансирования, и 26 миллионов из городского бюджета для того, чтобы компенсировать все эти колебания по увеличению [стоимости] строительных материалов», — прокомментировал корреспонденту агентства начальник управления природопользования и экологии Нижневартовска Олег Попенко. По словам чиновника, властям также сейчас необходимо заплатить аванс подрядчику. Это позволит фирме закупить строительные материалы, пока их цена не увеличилась еще больше. Рекультивацией полигона в Нижневартовске занимается саратовская фирма «Экострой». Завершить работы они должны до конца следующего года. Ранее URA.RU рассказывало, что власти ХМАО нашли новый способ борьбы с нелегальными свалками. Тогда речь также шла о том, что подрядчикам, которые выполняют работы в рамках федерального проекта «Чистая страна», могут авансировать до 50% контракта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чтобы избежать срыва крупного экопроекта из-за подорожания стройматериалов — рекультивации мусорного полигона в Нижневартовске, — городские и окружные власти увеличили финансирование проекта на этот год на 52 миллиона рублей. Рекультивация полигона ведется в рамках федерального проекта «Чистая страна». Об этом URA.RU рассказали в управлении природопользования Нижневартовска. «Увеличение стоимости проекта произошло в связи с удорожанием логистики щебня. У нас проект на два года разбит, конкретно в данном году принимаются решения по увеличению на 26 миллионов из окружного бюджета, на условиях софинансирования, и 26 миллионов из городского бюджета для того, чтобы компенсировать все эти колебания по увеличению [стоимости] строительных материалов», — прокомментировал корреспонденту агентства начальник управления природопользования и экологии Нижневартовска Олег Попенко. По словам чиновника, властям также сейчас необходимо заплатить аванс подрядчику. Это позволит фирме закупить строительные материалы, пока их цена не увеличилась еще больше. Рекультивацией полигона в Нижневартовске занимается саратовская фирма «Экострой». Завершить работы они должны до конца следующего года. Ранее URA.RU рассказывало, что власти ХМАО нашли новый способ борьбы с нелегальными свалками. Тогда речь также шла о том, что подрядчикам, которые выполняют работы в рамках федерального проекта «Чистая страна», могут авансировать до 50% контракта.