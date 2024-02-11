11 февраля 2024

В Свердловской области учитель ударил школьницу с ОВЗ. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, разное. Екатеринбург, школьная доска, мел, тряпка, школа, среднее образование
Инцидент произошел в школе №1 Новоуральска Фото:

В Новоуральске (Свердловская область) в школе №1, где учатся дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), один из учителей ударил девочку во время урока. Видео появилось в соцсетях, автор говорит о том, что это не первый случай рукоприкладства в школе.

«Я все понимаю, что дети там учатся с ОВЗ. Но уже какой год учителя-мужчины избивают детей. Вопрос поднимался по поводу этого. Ответ был, что дети сами доводят учителя до этого. Вопрос: так зачем вы шли за такие деньги работать туда, зная, что ребята там такие? И это не единичный случай. Там детей, у которых инвалидность, также избивают», — пишет автор видео в сообществе «Вестник_N | Подслушано Новоуральск» в соцсети «ВКонтакте».

На самом видео учитель подходит к девочке, сидящей на первой парте, размахивается и со всей силы бьет ее. Ребенок пытается увернуться. В школе корреспонденту URA.RU заявили, что ведется проверка, но не уточнили, кем именно.

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В Новоуральске (Свердловская область) в школе №1, где учатся дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), один из учителей ударил девочку во время урока. Видео появилось в соцсетях, автор говорит о том, что это не первый случай рукоприкладства в школе. «Я все понимаю, что дети там учатся с ОВЗ. Но уже какой год учителя-мужчины избивают детей. Вопрос поднимался по поводу этого. Ответ был, что дети сами доводят учителя до этого. Вопрос: так зачем вы шли за такие деньги работать туда, зная, что ребята там такие? И это не единичный случай. Там детей, у которых инвалидность, также избивают», — пишет автор видео в сообществе «Вестник_N | Подслушано Новоуральск» в соцсети «ВКонтакте». На самом видео учитель подходит к девочке, сидящей на первой парте, размахивается и со всей силы бьет ее. Ребенок пытается увернуться. В школе корреспонденту URA.RU заявили, что ведется проверка, но не уточнили, кем именно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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