Вице-премьер Чернышенко доложил Мишустину о подготовке к Играм будущего

12 февраля 2024 в 13:32 Размер текста - 17 +

По словам Чернышенко, сейчас идет волна ажиотажа на спрос билетов к Играм Фото: Георгий Бергал © URA.RU Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал премьеру РФ Михаилу Мишустину о том, как идет подготовка к Играм будущего. По его словам, соревнования будут проходить по 23 дисциплинам, включающим в себя битвы роботов, фиджитал-футбол и другие. Также для Игр будут задействованы 10 объектов. «Соревнования пройдут по 23 инновационным дисциплинам, среди которых фиджитал-футбол, хоккей и баскетбол, единоборства, битвы роботов, гонки дронов», — передает сайт правительства слова Чернышенко. Он отметил, что турнир будет проводиться в открытом формате. Игры также основаны на принципах справедливости и равенства. Это отражает позицию России о недопустимости политизации спортивной сферы. По словам вице-премьера, для соревнований будет задействовано 10 объектов, которые расположены в Иннополисе, Казани и «Сириусе». Кроме того, на данный момент заметен ажиотажный спрос на билеты. Игры будущего планируют освещать свыше 600 иностранных и российских СМИ. В свою очередь, Мишустин добавил, что важно провести все мероприятия на высшем уровне, чтобы все болельщики из разны стран мира смогли следить за ходом Игр. Также он пожелал спортсменам из РФ побед и честной борьбы. Первые в истории Игры будущего пройдут с 21 февраля по 3 марта в Казани. Ожидается участие более двух тысяч спортсменов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал премьеру РФ Михаилу Мишустину о том, как идет подготовка к Играм будущего. По его словам, соревнования будут проходить по 23 дисциплинам, включающим в себя битвы роботов, фиджитал-футбол и другие. Также для Игр будут задействованы 10 объектов. «Соревнования пройдут по 23 инновационным дисциплинам, среди которых фиджитал-футбол, хоккей и баскетбол, единоборства, битвы роботов, гонки дронов», — передает сайт правительства слова Чернышенко. Он отметил, что турнир будет проводиться в открытом формате. Игры также основаны на принципах справедливости и равенства. Это отражает позицию России о недопустимости политизации спортивной сферы. По словам вице-премьера, для соревнований будет задействовано 10 объектов, которые расположены в Иннополисе, Казани и «Сириусе». Кроме того, на данный момент заметен ажиотажный спрос на билеты. Игры будущего планируют освещать свыше 600 иностранных и российских СМИ. В свою очередь, Мишустин добавил, что важно провести все мероприятия на высшем уровне, чтобы все болельщики из разны стран мира смогли следить за ходом Игр. Также он пожелал спортсменам из РФ побед и честной борьбы. Первые в истории Игры будущего пройдут с 21 февраля по 3 марта в Казани. Ожидается участие более двух тысяч спортсменов.