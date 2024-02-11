В ХМАО владелица бара объяснила, почему отказалась пускать в заведение бойца СВО в форме

Владелица кафе-бара «Авика» в Нижневартовске (ХМАО) объяснила, почему отказалась пускать в заведение бойца СВО в форме. По словам Натальи, мужчина был пьян и вел себя некорректно.
«Человек пришел в пьяном виде. Его остановил мой муж (тоже участник спецоперации, дважды был на передовой — прим URA.RU). Его просто попросили сходить и переодеться, мужчина вел себя некорректно», — рассказала Наталья.
По словам хозяйки, мужчина вел себя неподобающим образом уже на пороге заведения. «Крайне стыдно и неприятно, что эти, извините за выражение, мужчины, ходят и позорятся по форме», — сказала Наталья.
Ранее URA.RU сообщало, что участника СВО не пустили в бар Нижневартовска. Сотрудник заведения якобы назвал его «рекламщиком СВО».
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