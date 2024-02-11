В ХМАО владелица бара объяснила, почему отказалась пускать в заведение бойца СВО в форме

В ХМАО участника СВО не пустили в бар из-за неподобающего поведения

12 февраля 2024 в 13:30 Размер текста - 17 +

По словам владелицы кафе-бара, мужчина был пьян и вел себя некорректно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Владелица кафе-бара «Авика» в Нижневартовске (ХМАО) объяснила, почему отказалась пускать в заведение бойца СВО в форме. По словам Натальи, мужчина был пьян и вел себя некорректно. «Человек пришел в пьяном виде. Его остановил мой муж (тоже участник спецоперации, дважды был на передовой — прим URA.RU). Его просто попросили сходить и переодеться, мужчина вел себя некорректно», — рассказала Наталья. По словам хозяйки, мужчина вел себя неподобающим образом уже на пороге заведения. «Крайне стыдно и неприятно, что эти, извините за выражение, мужчины, ходят и позорятся по форме», — сказала Наталья. Ранее URA.RU сообщало, что участника СВО не пустили в бар Нижневартовска. Сотрудник заведения якобы назвал его «рекламщиком СВО».

Владелица кафе-бара «Авика» в Нижневартовске (ХМАО) объяснила, почему отказалась пускать в заведение бойца СВО в форме. По словам Натальи, мужчина был пьян и вел себя некорректно. «Человек пришел в пьяном виде. Его остановил мой муж (тоже участник спецоперации, дважды был на передовой — прим URA.RU). Его просто попросили сходить и переодеться, мужчина вел себя некорректно», — рассказала Наталья. По словам хозяйки, мужчина вел себя неподобающим образом уже на пороге заведения. «Крайне стыдно и неприятно, что эти, извините за выражение, мужчины, ходят и позорятся по форме», — сказала Наталья. Ранее URA.RU сообщало, что участника СВО не пустили в бар Нижневартовска. Сотрудник заведения якобы назвал его «рекламщиком СВО».