11 февраля 2024

В ХМАО школьники попались на наркоторговле

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьники. Пермь, мобильная связь, школьники
Подросткам грозит срок за попытку наркосбыта в крупном размере Фото:

В Лангепасе двое подростков 16 и 17 лет пойдут попались на попытке наркосбыта, возбуждено уголовное дело. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Двое подростков 16 и 17 лет хотели через „закладки“ распространять наркотики. Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ. Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. », — рассказал источник.

По словам инсайдера, молодые люди задержаны. На месте преступления обнаружены и изъяты наркотики в крупном размере. Агентство запросило официальный комментарий у следственного комитета ХМАО, на момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что суд вынес приговор сыну экс-вице-мэра Ханты-Мансийска за попытку продажи наркотиков. Он получил 6 лет лишения свободы.

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В Лангепасе двое подростков 16 и 17 лет пойдут попались на попытке наркосбыта, возбуждено уголовное дело. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Двое подростков 16 и 17 лет хотели через „закладки“ распространять наркотики. Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ. Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. », — рассказал источник. По словам инсайдера, молодые люди задержаны. На месте преступления обнаружены и изъяты наркотики в крупном размере. Агентство запросило официальный комментарий у следственного комитета ХМАО, на момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что суд вынес приговор сыну экс-вице-мэра Ханты-Мансийска за попытку продажи наркотиков. Он получил 6 лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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