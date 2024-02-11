В ХМАО школьники попались на наркоторговле

Подросткам грозит срок за попытку наркосбыта в крупном размере Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Лангепасе двое подростков 16 и 17 лет пойдут попались на попытке наркосбыта, возбуждено уголовное дело. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Двое подростков 16 и 17 лет хотели через „закладки“ распространять наркотики. Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ. Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. », — рассказал источник.

По словам инсайдера, молодые люди задержаны. На месте преступления обнаружены и изъяты наркотики в крупном размере. Агентство запросило официальный комментарий у следственного комитета ХМАО, на момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что суд вынес приговор сыну экс-вице-мэра Ханты-Мансийска за попытку продажи наркотиков. Он получил 6 лет лишения свободы.