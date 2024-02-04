04 февраля 2024
03 февраля 2024

Суд вынес приговор сыну экс-вице-мэра Ханты-Мансийска за попытку продажи наркотиков

Сын бывшего замглавы Ханты-Мансийска получил 6 лет за покушение на наркосбыт
© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения. Курган. , приговор, судебное заседание, приговор суда, судья, суд, судебный процесс, заключение под стражу
Шашкова приговорили к шести годам лишения свободы Фото:

Ханты-Мансийки районный суд вынес приговор сыну экс-вице мэра столицы региона Алексею Шашкову, который обвинялся в 21 эпизоде покушения на сбыт наркотиков. Судья назначил ему шесть лет лишения свободы.

«Сыну Шашкова вынесли приговор. Шесть лет лишения свободы», — рассказал URA.RU источник, знакомый с ходом рассмотрения уголовного дела. Информация о том, что обвинительный приговор вынесен также указана в картотеке суда, но без каких-либо подробностей.

Ранее URA.RU сообщало, что суд Ханты-Мансийского района рассмотрит дело Алексея Шашкова о покушении на сбыт наркотиков. Алексей Шашков является сыном Андрея Шашкова, который ранее занимал должность заместителя главы Ханты-Мансийска по связям с общественностью и правоохранительными структурами.

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Ханты-Мансийки районный суд вынес приговор сыну экс-вице мэра столицы региона Алексею Шашкову, который обвинялся в 21 эпизоде покушения на сбыт наркотиков. Судья назначил ему шесть лет лишения свободы. «Сыну Шашкова вынесли приговор. Шесть лет лишения свободы», — рассказал URA.RU источник, знакомый с ходом рассмотрения уголовного дела. Информация о том, что обвинительный приговор вынесен также указана в картотеке суда, но без каких-либо подробностей. Ранее URA.RU сообщало, что суд Ханты-Мансийского района рассмотрит дело Алексея Шашкова о покушении на сбыт наркотиков. Алексей Шашков является сыном Андрея Шашкова, который ранее занимал должность заместителя главы Ханты-Мансийска по связям с общественностью и правоохранительными структурами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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