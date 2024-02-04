Суд вынес приговор сыну экс-вице-мэра Ханты-Мансийска за попытку продажи наркотиков

Ханты-Мансийки районный суд вынес приговор сыну экс-вице мэра столицы региона Алексею Шашкову, который обвинялся в 21 эпизоде покушения на сбыт наркотиков. Судья назначил ему шесть лет лишения свободы.
«Сыну Шашкова вынесли приговор. Шесть лет лишения свободы», — рассказал URA.RU источник, знакомый с ходом рассмотрения уголовного дела. Информация о том, что обвинительный приговор вынесен также указана в картотеке суда, но без каких-либо подробностей.
Ранее URA.RU сообщало, что суд Ханты-Мансийского района рассмотрит дело Алексея Шашкова о покушении на сбыт наркотиков. Алексей Шашков является сыном Андрея Шашкова, который ранее занимал должность заместителя главы Ханты-Мансийска по связям с общественностью и правоохранительными структурами.
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