Следствие добивается ареста задержанной пермской журналистки Балякиной

Следствие подозревает задержанную в вымогательстве Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Чайковский городской суд Пермского края рассмотрит ходатайство следствия об аресте журналистки и общественницы Натальи Балякиной. Ей предъявлено обвинение в вымогательстве. В пятницу, 9 февраля, ее задержали на 48 часов, а позже продлили срок задержания до 72 часов.

«Общественница и журналистка из Чайковского Наталья Балякина подозревается в вымогательстве. Ей также предъявлено обвинение. В Чайковском городском суде 13 февраля будет рассматриваться ходатайство следствия об аресте журналистки в СИЗО. Сама она ходатайствует об избрании более мягкой меры пресечения», — сообщило издание Properm со ссылкой на пресс-службу суда.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермская журналистка и общественница была задержана в Чайковском по подозрению в вымогательстве у местного политика. По данным Properm, речь может идти о председателе местной думы Михаиле Шубине. В квартирах Балякиной в Перми и Чайковском прошли обыски. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД РФ по Пермскому краю. Ответ на него ожидается.

Наталья Балякина работала редактором частной газеты «Чайковские ведомости», в 2007 году она получила медаль Андрея Сахарова «Мир, прогресс, права человека» и диплом «За журналистику как поступок». В 2015 году Балякину признали виновной в растрате средств в должности директора ООО «Городская управляющая компания». Суд установил, что она похитила 751 тысячу рублей со счетов общества, и назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы. В 2017 году Балякину выпустили по УДО.