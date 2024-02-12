Челябинский депутат Госдумы предложила запретить отчислять беременных студенток

Беременных студенток и молодых мам хотят поддержать на законодательном уровне Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вузам могут запретить отчисление беременных студенток и матерей с детьми возрастом до трех лет. Соответствующее предложение внесла в правительство России первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

«Из российских вузов могут запретить отчислять беременных и молодых матерей с детьми до трех лет. Список инициатив также включает создание в учебных заведениях специальных детских комнат, что поможет молодым мамам заботиться о ребенке без отрыва от обучения или преподавания», — пишет «Парламентская газета» со ссылкой на слова парламентария.

Лантратова уточнила, что программы поддержки беременных и молодых мам должны быть комплексными и разрабатываться индивидуально. Планируется, что для них может быть составлен индивидуальный план обучения, предусмотрена выплата стипендий в период академического отпуска, а также бонусы при заселении в общежитие либо компенсация стоимости съемного жилья.

Ранее Лантратова, представляющая в Госдуме Челябинскую область, выступила с инициативой выплачивать компенсацию родителям детей, которых не зачислили в детский сад. Выплата будет установлена в размере не меньше прожиточного минимума.