Челябинский депутат Госдумы предложила запретить отчислять беременных студенток

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Беременность, клипарт. Екатеринбург, материнство, демография, беременная женщина, беременность
Беременных студенток и молодых мам хотят поддержать на законодательном уровне Фото:

Вузам могут запретить отчисление беременных студенток и матерей с детьми возрастом до трех лет. Соответствующее предложение внесла в правительство России первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

«Из российских вузов могут запретить отчислять беременных и молодых матерей с детьми до трех лет. Список инициатив также включает создание в учебных заведениях специальных детских комнат, что поможет молодым мамам заботиться о ребенке без отрыва от обучения или преподавания», — пишет «Парламентская газета» со ссылкой на слова парламентария.

Лантратова уточнила, что программы поддержки беременных и молодых мам должны быть комплексными и разрабатываться индивидуально. Планируется, что для них может быть составлен индивидуальный план обучения, предусмотрена выплата стипендий в период академического отпуска, а также бонусы при заселении в общежитие либо компенсация стоимости съемного жилья.

Ранее Лантратова, представляющая в Госдуме Челябинскую область, выступила с инициативой выплачивать компенсацию родителям детей, которых не зачислили в детский сад. Выплата будет установлена в размере не меньше прожиточного минимума.

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Вузам могут запретить отчисление беременных студенток и матерей с детьми возрастом до трех лет. Соответствующее предложение внесла в правительство России первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. «Из российских вузов могут запретить отчислять беременных и молодых матерей с детьми до трех лет. Список инициатив также включает создание в учебных заведениях специальных детских комнат, что поможет молодым мамам заботиться о ребенке без отрыва от обучения или преподавания», — пишет «Парламентская газета» со ссылкой на слова парламентария. Лантратова уточнила, что программы поддержки беременных и молодых мам должны быть комплексными и разрабатываться индивидуально. Планируется, что для них может быть составлен индивидуальный план обучения, предусмотрена выплата стипендий в период академического отпуска, а также бонусы при заселении в общежитие либо компенсация стоимости съемного жилья. Ранее Лантратова, представляющая в Госдуме Челябинскую область, выступила с инициативой выплачивать компенсацию родителям детей, которых не зачислили в детский сад. Выплата будет установлена в размере не меньше прожиточного минимума.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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