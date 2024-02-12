На Челябинскую область обрушатся снежные метели

В Челябинской области вновь ожидается снегопад
В Челябинской области 13 февраля ожидаются снежные метели, заносы, гололедица и накат. Об этом предупредили в синоптики Челябинского метеоцентра
«Днем 13 февраля в Челябинской области ожидается снег, местами сильный, метели, на дорогах снежные заносы, гололедица в виде снежного наката, местами сильная. Усилится ветер, порывы могут достигать 18 метров в секунду», — сообщили в пресс-службе организации.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Челябинск к середине следующей недели придут аномальные морозы. Температура воздуха опустится ниже минус 29 градусов.
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