На Челябинскую область обрушатся снежные метели

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В Челябинской области вновь ожидается снегопад Фото:

В Челябинской области 13 февраля ожидаются снежные метели, заносы, гололедица и накат. Об этом предупредили в синоптики Челябинского метеоцентра

«Днем 13 февраля в Челябинской области ожидается снег, местами сильный, метели, на дорогах снежные заносы, гололедица в виде снежного наката, местами сильная. Усилится ветер, порывы могут достигать 18 метров в секунду», — сообщили в пресс-службе организации.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Челябинск к середине следующей недели придут аномальные морозы. Температура воздуха опустится ниже минус 29 градусов.

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В Челябинской области 13 февраля ожидаются снежные метели, заносы, гололедица и накат. Об этом предупредили в синоптики Челябинского метеоцентра «Днем 13 февраля в Челябинской области ожидается снег, местами сильный, метели, на дорогах снежные заносы, гололедица в виде снежного наката, местами сильная. Усилится ветер, порывы могут достигать 18 метров в секунду», — сообщили в пресс-службе организации. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Челябинск к середине следующей недели придут аномальные морозы. Температура воздуха опустится ниже минус 29 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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