В свердловских магазинах федеральной сети запретили продажу алкоголя

12 февраля 2024 в 14:44 Размер текста - 17 +

У дискаунтера «Светофор» кончилась лицензия на продажу алкоголя Фото: Размик Закарян © URA.RU В сети магазинов «Светофор» в Свердловской области приостановили продажу алкоголя. Причина — отсутствие лицензии, следует из данных на сайте Росалкогольтабакконтроля. Ограничение на продажу алкогольной продукции ввели в 64 магазинах по всему региону, в том числе в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Первоуральске. Все из-за того, что министерство агропромышленного комплекса Свердловской области приостановило действие лицензии компании «Торгсервис 66», которая владеет магазинами. Запрет на продажу начал действовать с 6 февраля.

В сети магазинов «Светофор» в Свердловской области приостановили продажу алкоголя. Причина — отсутствие лицензии, следует из данных на сайте Росалкогольтабакконтроля. Ограничение на продажу алкогольной продукции ввели в 64 магазинах по всему региону, в том числе в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Первоуральске. Все из-за того, что министерство агропромышленного комплекса Свердловской области приостановило действие лицензии компании «Торгсервис 66», которая владеет магазинами. Запрет на продажу начал действовать с 6 февраля.