В свердловских магазинах федеральной сети запретили продажу алкоголя

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Пресс-тур от «Пятёрочки» в рамках проекта, направленного на сотрудничество с фермерскими хозяйствами. Екатеринбург, алкоголь, коньяк
У дискаунтера «Светофор» кончилась лицензия на продажу алкоголя Фото:

В сети магазинов «Светофор» в Свердловской области приостановили продажу алкоголя. Причина — отсутствие лицензии, следует из данных на сайте Росалкогольтабакконтроля.

Ограничение на продажу алкогольной продукции ввели в 64 магазинах по всему региону, в том числе в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Первоуральске. Все из-за того, что министерство агропромышленного комплекса Свердловской области приостановило действие лицензии компании «Торгсервис 66», которая владеет магазинами. Запрет на продажу начал действовать с 6 февраля.

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В сети магазинов «Светофор» в Свердловской области приостановили продажу алкоголя. Причина — отсутствие лицензии, следует из данных на сайте Росалкогольтабакконтроля. Ограничение на продажу алкогольной продукции ввели в 64 магазинах по всему региону, в том числе в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Первоуральске. Все из-за того, что министерство агропромышленного комплекса Свердловской области приостановило действие лицензии компании «Торгсервис 66», которая владеет магазинами. Запрет на продажу начал действовать с 6 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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