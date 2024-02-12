В свердловских магазинах федеральной сети запретили продажу алкоголя

У дискаунтера «Светофор» кончилась лицензия на продажу алкоголя
В сети магазинов «Светофор» в Свердловской области приостановили продажу алкоголя. Причина — отсутствие лицензии, следует из данных на сайте Росалкогольтабакконтроля.
Ограничение на продажу алкогольной продукции ввели в 64 магазинах по всему региону, в том числе в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Первоуральске. Все из-за того, что министерство агропромышленного комплекса Свердловской области приостановило действие лицензии компании «Торгсервис 66», которая владеет магазинами. Запрет на продажу начал действовать с 6 февраля.
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