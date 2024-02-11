На дебошира составлено два административных протокола Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В аэропорту Омска полицейские сняли с авиарейса до Сургута пассажира за курение на борту и оскорбление бортпроводников. Об этом URA.RU сообщили в управлении на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу.

«‍Сотрудники транспортной полиции установили, что 47-летний местный житель во время посадки на своем пассажирском кресле курил электронную сигарету. На замечание экипажа прекратить противоправные действия отреагировал агрессивно, выразившись нецензурной бранью в их адрес», — сообщили в ведомстве.

В отношении жителя Омска составлено два административных протокола и мелкое хулиганство. За содеянное предусмотрено наказание в виде ареста.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО полицейские сняли с авиарейса пьяного дебошира и отправили в вытрезвитель. При посадке в самолет житель Иркутской области начал вести себя агрессивно. Бортпроводникам пришлось вызвать полицию.