В аэропорту Омска полицейские сняли с авиарейса до Сургута пассажира за курение на борту и оскорбление бортпроводников. Об этом URA.RU сообщили в управлении на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу.
«Сотрудники транспортной полиции установили, что 47-летний местный житель во время посадки на своем пассажирском кресле курил электронную сигарету. На замечание экипажа прекратить противоправные действия отреагировал агрессивно, выразившись нецензурной бранью в их адрес», — сообщили в ведомстве.
В отношении жителя Омска составлено два административных протокола и мелкое хулиганство. За содеянное предусмотрено наказание в виде ареста.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО полицейские сняли с авиарейса пьяного дебошира и отправили в вытрезвитель. При посадке в самолет житель Иркутской области начал вести себя агрессивно. Бортпроводникам пришлось вызвать полицию.
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