Курганская звезда «Локомотива» Лоськов рассказал, как отметит юбилей

Уроженец Кургана Дмитрий Лоськов отметит 50-летний юбилей на сборах

12 февраля 2024 в 15:33 Размер текста - 17 +

Футболисту Дмитрию Лоськову исполнилось 50 лет Фото: Эрик Романенко/ТАСС Знаменитый футболист Дмитрий Лоськов, являющийся уроженцем Кургана, отметит свой полувековой юбилей на сборах своей команды. Об этом рассказал экс-полузащитник сборной России, тренер московского «Локомотива». 12 февраля спортсмену исполнилось 50 лет. «Пока я не стал работать тренером в „Локомотиве“ получалось отмечать день рождения с семьей. А так, все время на сборах. <…> В этот раз мы начинаем третий сбор 13-го числа. Тогда и сделают коридор, побьют по спине ребята. Я уже опытный: прошу оператора, чтобы подснял. Потом смотрю, кто сильно бил, и в блокнотик записываю», — в шутливой манере рассказал Лоськов в интервью изданию «Чемпионат». Лоськов поделился, что его не беспокоит возраст. По его словам, главное, на сколько лет ощущаешь себя внутренне. Звезда «Локомотива» отметил, что себя ощущает лет на 35-40. Кроме того, спортсмен рассказал, какие подарки дарят в команде на день рождения. Среди них: вымпел с автографами, подстаканники РЖД из поездов, часы и атрибутику клуба. Экс-Футболист Дмитрий Лоськов родился 12 февраля 1974 года в Кургане. С 1983—1989 годы занимался в ДЮСШ № 3. В 1990 году переехал учиться в спортивный интернат в Ростове-на-Дону. Через год Лоськов заключил свой первый контракт с местной командой «Ростсельмаш». После этого играл в «Локомотиве», «Сатурне». Завершив карьеру игрока стал тренером «железнодорожников». В составе московского «Локомотива» экс-хавбек дважды становился чемпионом России, трижды обладателем Кубка страны и два раза выигрывал национальный Суперкубок. Всего в клубной карьере провел 492 матча, в которых забил 161 мяч. В составе сборной страны провел 25 матчей и забил два гола. Ранее URA.RU писало, что курганская звезда «Локомотива» Лоськов повторил исторический гол в матче с ЦСКА. Это произошло в рамках игры ветеранов на «РЖД-Арене» 19 ноября 2023 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Знаменитый футболист Дмитрий Лоськов, являющийся уроженцем Кургана, отметит свой полувековой юбилей на сборах своей команды. Об этом рассказал экс-полузащитник сборной России, тренер московского «Локомотива». 12 февраля спортсмену исполнилось 50 лет. «Пока я не стал работать тренером в „Локомотиве“ получалось отмечать день рождения с семьей. А так, все время на сборах. <…> В этот раз мы начинаем третий сбор 13-го числа. Тогда и сделают коридор, побьют по спине ребята. Я уже опытный: прошу оператора, чтобы подснял. Потом смотрю, кто сильно бил, и в блокнотик записываю», — в шутливой манере рассказал Лоськов в интервью изданию «Чемпионат». Лоськов поделился, что его не беспокоит возраст. По его словам, главное, на сколько лет ощущаешь себя внутренне. Звезда «Локомотива» отметил, что себя ощущает лет на 35-40. Кроме того, спортсмен рассказал, какие подарки дарят в команде на день рождения. Среди них: вымпел с автографами, подстаканники РЖД из поездов, часы и атрибутику клуба. Экс-Футболист Дмитрий Лоськов родился 12 февраля 1974 года в Кургане. С 1983—1989 годы занимался в ДЮСШ № 3. В 1990 году переехал учиться в спортивный интернат в Ростове-на-Дону. Через год Лоськов заключил свой первый контракт с местной командой «Ростсельмаш». После этого играл в «Локомотиве», «Сатурне». Завершив карьеру игрока стал тренером «железнодорожников». В составе московского «Локомотива» экс-хавбек дважды становился чемпионом России, трижды обладателем Кубка страны и два раза выигрывал национальный Суперкубок. Всего в клубной карьере провел 492 матча, в которых забил 161 мяч. В составе сборной страны провел 25 матчей и забил два гола. Ранее URA.RU писало, что курганская звезда «Локомотива» Лоськов повторил исторический гол в матче с ЦСКА. Это произошло в рамках игры ветеранов на «РЖД-Арене» 19 ноября 2023 года.