В Тюмени на 7-летнего ребенка упали футбольные ворота

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Клипарт. Магнитогорск, футбольное поле, футбольные ворота, футбольный мяч
Инцидент произошел в Заречном микрорайоне Фото:

В Тюмени на 7-летнюю девочку упали футбольные ворота. У ребенка диагностировали переломы, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Мужчину, который неправильно установил ворота, будут судить.

«Не закрепленные должным образом металлические футбольные ворота упали на 7-летнюю девочку, причинив телесные повреждения в виде многочисленных переломов. Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд», — сообщили в ведомстве.

Подобный инцидент произошел в Тюмени в 2018 году на Лесобазе. Тогда плохо закрепленные ворота упали на 13-летнего мальчика. Впоследствии у него выявили перелом челюсти и ключицы. Позднее опасные ворота демонтировали.

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В Тюмени на 7-летнюю девочку упали футбольные ворота. У ребенка диагностировали переломы, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Мужчину, который неправильно установил ворота, будут судить. «Не закрепленные должным образом металлические футбольные ворота упали на 7-летнюю девочку, причинив телесные повреждения в виде многочисленных переломов. Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд», — сообщили в ведомстве. Подобный инцидент произошел в Тюмени в 2018 году на Лесобазе. Тогда плохо закрепленные ворота упали на 13-летнего мальчика. Впоследствии у него выявили перелом челюсти и ключицы. Позднее опасные ворота демонтировали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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