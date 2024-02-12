В Тюмени на 7-летнего ребенка упали футбольные ворота

Инцидент произошел в Заречном микрорайоне Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени на 7-летнюю девочку упали футбольные ворота. У ребенка диагностировали переломы, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Мужчину, который неправильно установил ворота, будут судить.

«Не закрепленные должным образом металлические футбольные ворота упали на 7-летнюю девочку, причинив телесные повреждения в виде многочисленных переломов. Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд», — сообщили в ведомстве.

Подобный инцидент произошел в Тюмени в 2018 году на Лесобазе. Тогда плохо закрепленные ворота упали на 13-летнего мальчика. Впоследствии у него выявили перелом челюсти и ключицы. Позднее опасные ворота демонтировали.