В УрФУ нашли способ заставить россиянок отказаться от абортов

Профессор УрФУ Меренков предложил богатым людям помочь поднять рождаемость в РФ

13 февраля 2024 в 09:13 Размер текста - 17 +

Профессор призвал обеспеченных граждан включиться в решение демографической проблемы в стране Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Обеспеченные россияне могут поспособствовать стране повысить рождаемость и лично помочь будущим мамам отказаться от аборта, сохранить, родить и вырастить ребенка. Для этого сознательные и состоятельные граждане могли бы часть дохода перенаправить на финансовую поддержку беременных женщин, оказавшихся перед сложным выбором. Проект «Сохрани жизнь» разработал почетный профессор УрФУ, доктор философских наук Анатолий Меренков. Подробностями он поделился с URA.RU. «В конце прошлого года стала активно обсуждаться проблема поиска мер, позволяющих женщинам сохранить незапланированную беременность. Предлагается использовать более действенные способы убеждения женщин важности рождения ребенка, повысить доплаты со стороны государства и так далее. Но все эти меры не включают возможность привлечения граждан страны, способных не только морально, но и материально поддержать женщин, которые откажутся от аборта», — сказал Меренков. Основные причины абортов, согласно исследованиям — материальная и психологическая, связанная с трудностями при уходе за ребенком Фото: Илья Московец © URA.RU Для решения вопроса он предложил обратиться к соотечественникам, чьи доходы позволяют помогать таким женщинам. Профессор сослался на данные 2022 года, согласно которым 5,7% трудоспособного населения страны имеют доходы более 100 тысяч рублей на человека. Эти люди, по мнению Меренкова, могли бы побудить женщин принять установку на сохранение жизни, оказывая будущей маме (или нескольким мамам) финансовую поддержку. По подсчетам профессора, например в Свердловской области — а она является одним из лидеров России по количеству абортов — их можно было бы сократить примерно на четыре тысячи. «Главным результатом реализации проекта становится проявление гражданами на практике гуманизма, личной заинтересованности в рождении нового члена общества, его развитии на основе культуры сотрудничества. Те, кто таким способом помогают появиться на свет еще одному ребенку, обретают дополнительный смысл жизни, участвуя в увеличении численности населения России», — уверен Меренков. Профессор подсчитал, что в России более 4 млн человек, имеющих высокие доходы. И они могли бы поддержать женщин в сложной жизненной ситуации Фото: Денис Моргунов © URA.RU Предполагается, что сознательные граждане сплотятся в некое объединение, которое будет контактировать с больницами для получения информации о женщинах, готовых отказаться от аборта. С будущими мамами будут заключаться соглашения, в которых пропишут моральные и финансовые обязательства сторон. Чтобы запустить такую гуманистическую систему в Свердловской области, нужно порядка 40-50 добровольцев. Один из них уже есть — сам Анатолий Меренков. «Имея звание почетного профессора Уральского федерального университета, я получаю выплату. Она позволяет взять на себя оказание в течение 2,5 лет финансовой и морально-психологической помощи двум женщинам, согласным отказаться от аборта», — сказал преподаватель. Всем, кто готов стать сподвижником профессора в его инициативе, можно написать на почту Novdar24@mail.ru Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Обеспеченные россияне могут поспособствовать стране повысить рождаемость и лично помочь будущим мамам отказаться от аборта, сохранить, родить и вырастить ребенка. Для этого сознательные и состоятельные граждане могли бы часть дохода перенаправить на финансовую поддержку беременных женщин, оказавшихся перед сложным выбором. Проект «Сохрани жизнь» разработал почетный профессор УрФУ, доктор философских наук Анатолий Меренков. Подробностями он поделился с URA.RU. «В конце прошлого года стала активно обсуждаться проблема поиска мер, позволяющих женщинам сохранить незапланированную беременность. Предлагается использовать более действенные способы убеждения женщин важности рождения ребенка, повысить доплаты со стороны государства и так далее. Но все эти меры не включают возможность привлечения граждан страны, способных не только морально, но и материально поддержать женщин, которые откажутся от аборта», — сказал Меренков. Для решения вопроса он предложил обратиться к соотечественникам, чьи доходы позволяют помогать таким женщинам. Профессор сослался на данные 2022 года, согласно которым 5,7% трудоспособного населения страны имеют доходы более 100 тысяч рублей на человека. Эти люди, по мнению Меренкова, могли бы побудить женщин принять установку на сохранение жизни, оказывая будущей маме (или нескольким мамам) финансовую поддержку. По подсчетам профессора, например в Свердловской области — а она является одним из лидеров России по количеству абортов — их можно было бы сократить примерно на четыре тысячи. «Главным результатом реализации проекта становится проявление гражданами на практике гуманизма, личной заинтересованности в рождении нового члена общества, его развитии на основе культуры сотрудничества. Те, кто таким способом помогают появиться на свет еще одному ребенку, обретают дополнительный смысл жизни, участвуя в увеличении численности населения России», — уверен Меренков. Предполагается, что сознательные граждане сплотятся в некое объединение, которое будет контактировать с больницами для получения информации о женщинах, готовых отказаться от аборта. С будущими мамами будут заключаться соглашения, в которых пропишут моральные и финансовые обязательства сторон. Чтобы запустить такую гуманистическую систему в Свердловской области, нужно порядка 40-50 добровольцев. Один из них уже есть — сам Анатолий Меренков. «Имея звание почетного профессора Уральского федерального университета, я получаю выплату. Она позволяет взять на себя оказание в течение 2,5 лет финансовой и морально-психологической помощи двум женщинам, согласным отказаться от аборта», — сказал преподаватель. Всем, кто готов стать сподвижником профессора в его инициативе, можно написать на почту Novdar24@mail.ru