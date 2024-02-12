Более 1300 сотрудников «Курганмашзавода» наградили за гособоронзаказ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Завод КМЗ. Курган, кмз, завод кмз
Работников «Курганмашзавода» отметили наградами за выполнение гособоронзаказа Фото:
новость из сюжета
Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

Более 1300 сотрудников «Курганмашзавода» получили награды федерального и регионального уровней за выполнение гособоронзаказа. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех». Предприятие по итогам прошлого года досрочно выполнило госконтракты по поставкам в армию бронемашин БМП-3 и БТР-МДМ, а также в два раза увеличило выпуск военной техники.

«Работников „Курганмашзавода“ отметили наградами за ответственное выполнение гособоронзаказа и личный вклад в укрепление обороноспособности России в 2023 году. Наград различного уровня удостоены 1320 сотрудников предприятия», — рассказали URA.RU в холдинге.

144 заводчанина получили награды федерального уровня. Троим сотрудникам были вручены государственные награды — медали ордена «За заслуги перед Отечеством» первой и второй степени. 84 работникам вручены ведомственные награды — медали В.В. Бахирева и М.Т. Калашникова, «За трудовую доблесть» и другие. 18 человек удостоены званий «Почетный машиностроитель», один специалист награжден почетной грамотой президента РФ,

Еще 125 работников «Курганмашзавода» получили награды регионального уровня. Более тысячи сотрудников отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами Госкорпорации «Ростех», холдинга «Высокоточные комплексы», а также заводскими наградами и званиями.

Ранее URA.RU писало, что руководитель «Курганмашзавода» Игорь Гиске стал почетным машиностроителем. Он получил награду от гендиректора холдинга «Высокоточные комплексы» Олега Рязанцева. Также медали и почетные грамоты за труд получили еще несколько руководителей и работников завода.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Более 1300 сотрудников «Курганмашзавода» получили награды федерального и регионального уровней за выполнение гособоронзаказа. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех». Предприятие по итогам прошлого года досрочно выполнило госконтракты по поставкам в армию бронемашин БМП-3 и БТР-МДМ, а также в два раза увеличило выпуск военной техники. «Работников „Курганмашзавода“ отметили наградами за ответственное выполнение гособоронзаказа и личный вклад в укрепление обороноспособности России в 2023 году. Наград различного уровня удостоены 1320 сотрудников предприятия», — рассказали URA.RU в холдинге. 144 заводчанина получили награды федерального уровня. Троим сотрудникам были вручены государственные награды — медали ордена «За заслуги перед Отечеством» первой и второй степени. 84 работникам вручены ведомственные награды — медали В.В. Бахирева и М.Т. Калашникова, «За трудовую доблесть» и другие. 18 человек удостоены званий «Почетный машиностроитель», один специалист награжден почетной грамотой президента РФ, Еще 125 работников «Курганмашзавода» получили награды регионального уровня. Более тысячи сотрудников отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами Госкорпорации «Ростех», холдинга «Высокоточные комплексы», а также заводскими наградами и званиями. Ранее URA.RU писало, что руководитель «Курганмашзавода» Игорь Гиске стал почетным машиностроителем. Он получил награду от гендиректора холдинга «Высокоточные комплексы» Олега Рязанцева. Также медали и почетные грамоты за труд получили еще несколько руководителей и работников завода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...