Более 1300 сотрудников «Курганмашзавода» наградили за гособоронзаказ

Работников «Курганмашзавода» отметили наградами за выполнение гособоронзаказа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

Более 1300 сотрудников «Курганмашзавода» получили награды федерального и регионального уровней за выполнение гособоронзаказа. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех». Предприятие по итогам прошлого года досрочно выполнило госконтракты по поставкам в армию бронемашин БМП-3 и БТР-МДМ, а также в два раза увеличило выпуск военной техники.

«Работников „Курганмашзавода“ отметили наградами за ответственное выполнение гособоронзаказа и личный вклад в укрепление обороноспособности России в 2023 году. Наград различного уровня удостоены 1320 сотрудников предприятия», — рассказали URA.RU в холдинге.

144 заводчанина получили награды федерального уровня. Троим сотрудникам были вручены государственные награды — медали ордена «За заслуги перед Отечеством» первой и второй степени. 84 работникам вручены ведомственные награды — медали В.В. Бахирева и М.Т. Калашникова, «За трудовую доблесть» и другие. 18 человек удостоены званий «Почетный машиностроитель», один специалист награжден почетной грамотой президента РФ,

Еще 125 работников «Курганмашзавода» получили награды регионального уровня. Более тысячи сотрудников отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами Госкорпорации «Ростех», холдинга «Высокоточные комплексы», а также заводскими наградами и званиями.

Ранее URA.RU писало, что руководитель «Курганмашзавода» Игорь Гиске стал почетным машиностроителем. Он получил награду от гендиректора холдинга «Высокоточные комплексы» Олега Рязанцева. Также медали и почетные грамоты за труд получили еще несколько руководителей и работников завода.