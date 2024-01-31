Игорь Гиске награжден знаком «Почетный машиностроитель» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

Генеральному директору «Курганмашзавода» Игорю Гиске вручили знак «Почетный машиностроитель» за многолетний вклад в развитие промышленности. Также медали и почетные грамоты за труд получили несколько руководителей и работников завода. Об этом сообщили в пресс-службе КМЗ.

«Руководитель „Высокоточных комплексов“ Олег Рязанцев вручил знак „Почетный машиностроитель“ Игорю Гиске, генеральному директору „Курганмашзавода“, за многолетний вклад в развитие промышленности. Трое руководителей предприятия отмечены знаком отличия „За создание бронетанкового вооружения и техники“ ГАБТУ Минобороны», — говорится в группе завода в соцсети «ВКонтакте».

Слесарь-ремонтник «Курганмашзавода» Алексей Суслов и мастер участка Ирина Крючкова получили почетные грамоты Минпромторга. Член коллегии ВПК Михаил Осыко вручил медали М.Т. Калашникова слесарю МСР Виктору Груняшину, главному инженеру Роману Калашникову и токарю Сергею Медведчикову.

Ранее URA.RU писало, что руководитель Игорь Гиске получил новую должность на «Курганмашзаводе». Его назначили генеральным директором предприятия. До этого он занимал пост исполнительного директора завода.

Гендиректор КМЗ Игорь Гиске (на фото третий слева) и другие заводчане Фото: группа «АО «Курганский машиностроительный завод (КМЗ)» в соцсети «ВКонтакте»

Также медали и почетные грамоты от структуры Минобороны и коллегии ВПК получили несколько руководителей и работников завода Фото: группа «АО «Курганский машиностроительный завод (КМЗ)» в соцсети «ВКонтакте»