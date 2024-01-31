31 января 2024

Руководитель «Курганмашзавода» Гиске стал почетным машиностроителем. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ОАО Курганмашзавод БМД-4 для десантных войск. Курган, гиске игорь
Игорь Гиске награжден знаком «Почетный машиностроитель» Фото:
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Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

Генеральному директору «Курганмашзавода» Игорю Гиске вручили знак «Почетный машиностроитель» за многолетний вклад в развитие промышленности. Также медали и почетные грамоты за труд получили несколько руководителей и работников завода. Об этом сообщили в пресс-службе КМЗ.

«Руководитель „Высокоточных комплексов“ Олег Рязанцев вручил знак „Почетный машиностроитель“ Игорю Гиске, генеральному директору „Курганмашзавода“, за многолетний вклад в развитие промышленности. Трое руководителей предприятия отмечены знаком отличия „За создание бронетанкового вооружения и техники“ ГАБТУ Минобороны», — говорится в группе завода в соцсети «ВКонтакте».

Слесарь-ремонтник «Курганмашзавода» Алексей Суслов и мастер участка Ирина Крючкова получили почетные грамоты Минпромторга. Член коллегии ВПК Михаил Осыко вручил медали М.Т. Калашникова слесарю МСР Виктору Груняшину, главному инженеру Роману Калашникову и токарю Сергею Медведчикову.

Ранее URA.RU писало, что руководитель Игорь Гиске получил новую должность на «Курганмашзаводе». Его назначили генеральным директором предприятия. До этого он занимал пост исполнительного директора завода.

Гендиректор КМЗ Игорь Гиске (на фото третий слева) и другие заводчане
Гендиректор КМЗ Игорь Гиске (на фото третий слева) и другие заводчане
Фото:
Также медали и почетные грамоты от структуры Минобороны и коллегии ВПК получили несколько руководителей и работников завода
Также медали и почетные грамоты от структуры Минобороны и коллегии ВПК получили несколько руководителей и работников завода
Фото:
Церемония награждения заводчан прошла на фоне бронемашин
Церемония награждения заводчан прошла на фоне бронемашин
Фото:

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Генеральному директору «Курганмашзавода» Игорю Гиске вручили знак «Почетный машиностроитель» за многолетний вклад в развитие промышленности. Также медали и почетные грамоты за труд получили несколько руководителей и работников завода. Об этом сообщили в пресс-службе КМЗ. «Руководитель „Высокоточных комплексов“ Олег Рязанцев вручил знак „Почетный машиностроитель“ Игорю Гиске, генеральному директору „Курганмашзавода“, за многолетний вклад в развитие промышленности. Трое руководителей предприятия отмечены знаком отличия „За создание бронетанкового вооружения и техники“ ГАБТУ Минобороны», — говорится в группе завода в соцсети «ВКонтакте». Слесарь-ремонтник «Курганмашзавода» Алексей Суслов и мастер участка Ирина Крючкова получили почетные грамоты Минпромторга. Член коллегии ВПК Михаил Осыко вручил медали М.Т. Калашникова слесарю МСР Виктору Груняшину, главному инженеру Роману Калашникову и токарю Сергею Медведчикову. Ранее URA.RU писало, что руководитель Игорь Гиске получил новую должность на «Курганмашзаводе». Его назначили генеральным директором предприятия. До этого он занимал пост исполнительного директора завода.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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