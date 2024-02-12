Челябинские партийцы отказались от подковерной борьбы на выборах президента

12 февраля 2024 в 15:43 Размер текста - 17 +

Представители партий встретились на площадке штаба по контролю за выборами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В Челябинске 12 февраля представители политических партий договорились о том, что не будут применять грязных приемов в ходе избирательной президентской кампании. Партийцы встретились на площадке регионального штаба по контролю и наблюдению за выборами, сообщает с места событий корреспондент URA.RU. «Сегодня мы, представители различных политических партий, договариваемся о принципах и правилах в рамках избирательной кампании. Это повышает уровень легитимности и прозрачности выборов. Мы должны всему миру показать, что если говорить о примере демократии, то это здесь, у нас», — заявил на заседании штаба спикер заксобрания региона Олег Гербер. Гербер добавил, что предстоящие президентские выборы являются ключевыми для России, они определяют путь ее движения. Выборы носят экзистенциальный характер, от них зависит, будет или не будет существовать Российская Федерация. По мнению спикера заксобрания, преувеличить их значение невозможно. Выборы президента страны состоятся с 15 до 17 марта. Кандидатами зарегистрированы Владислав Даванков от партии «Новые люди», самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

В Челябинске 12 февраля представители политических партий договорились о том, что не будут применять грязных приемов в ходе избирательной президентской кампании. Партийцы встретились на площадке регионального штаба по контролю и наблюдению за выборами, сообщает с места событий корреспондент URA.RU. «Сегодня мы, представители различных политических партий, договариваемся о принципах и правилах в рамках избирательной кампании. Это повышает уровень легитимности и прозрачности выборов. Мы должны всему миру показать, что если говорить о примере демократии, то это здесь, у нас», — заявил на заседании штаба спикер заксобрания региона Олег Гербер. Гербер добавил, что предстоящие президентские выборы являются ключевыми для России, они определяют путь ее движения. Выборы носят экзистенциальный характер, от них зависит, будет или не будет существовать Российская Федерация. По мнению спикера заксобрания, преувеличить их значение невозможно. Выборы президента страны состоятся с 15 до 17 марта. Кандидатами зарегистрированы Владислав Даванков от партии «Новые люди», самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.