В Курганской области отремонтируют девять мостов

В течение 2024 года по курганскому региону будет отремонтировано девять мостовых сооружений. Из них пять в Кургане, остальные — в округах. Об этом сообщает департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области на сайте.
«В 2023 году отремонтированы шесть сооружений в Кургане, Шадринске и области. В текущем году еще девять таких объектов транспортной инфраструктуры приведут в надлежащее состояние», — написано на сайте департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства региона.
В Кургане будут отремонтированы два моста по улице Бурова-Петрова. По данным департамента, подрядная организация ведет подготовку к началу работ. Через реку Черную будут уже ремонтируют два моста — по проспекту Маршала Голикова и улице Карбышева. Последний, как сообщает ведомство, власти запланировали принимать в четвертом квартале года. А с потеплением после зимы будет завершен капительный ремонт моста в микрорайоне Тополя, который подрядчику пришлось почти заново строить.
В городе Шадринске Курганской области, сообщил департамент, к октябрю завершится капитальный ремонт путепровода через реку Канаш по улице Первомайской. Также власти планируют завершить ремонт моста через реку Камышевку, расположенную на 86 километре автомобильной дороги Шадринск — Ялуторовск. С началом дорожного сезона в городе Катайске завершат ремонт моста через реку Исеть укладкой асфальта проезжей и пешеходной части дороги. По данным департамента строительства, запланирован ремонт моста и через железную дорогу в рабочем поселке Лебяжье.
Ранее URA.RU писало о том, какие дороги и мосты будут ремонтировать в Курганской области в 2024 году. Среди них завершение работ по улице Коли Мяготина в Кургане, капремонт моста по проспекту Конституции и многие другие.
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