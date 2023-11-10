Главное о планах на ремонт дорог в Курганской области на 2024 год. Список

Курганские власти составили план ремонта дорог на 2024 год

10 ноября 2023 в 18:00 Размер текста - 17 +

В Курганской области проходят масштабные реконструкции путепроводов, дорог и трасс. Некоторые из начатых работ будут завершены в 2024 году, а другие только начнутся. Так, например, на улице Коли Мяготина в Кургане завершится работа укладка верхнего слоя асфальта, после долгого капитального ремонта труб, также пройдет капремонт моста по проспекту Конституции. URA.RU собрало список объектов, которые планируют ремонтировать в 2024 году. Список участков дорог, которые планируют отремонтировать: Ранее URA.RU писало, что власти Курганской области резко снизили бюджет на ремонт дорог. По сравнению с 2022 годом, в 2023 и 2024 году на ремонт и строительство дорог выделено на три млн рублей меньше.