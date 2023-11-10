Главное о планах на ремонт дорог в Курганской области на 2024 год. Список

Курганские власти составили план ремонта дорог на 2024 год
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В новом году планируется ремонт двух мостов по улице Бурова-Петрова Фото:

В Курганской области проходят масштабные реконструкции путепроводов, дорог и трасс. Некоторые из начатых работ будут завершены в 2024 году, а другие только начнутся. Так, например, на улице Коли Мяготина в Кургане завершится работа укладка верхнего слоя асфальта, после долгого капитального ремонта труб, также пройдет капремонт моста по проспекту Конституции. URA.RU собрало список объектов, которые планируют ремонтировать в 2024 году.

Список участков дорог, которые планируют отремонтировать:

Ранее URA.RU писало, что власти Курганской области резко снизили бюджет на ремонт дорог. По сравнению с 2022 годом, в 2023 и 2024 году на ремонт и строительство дорог выделено на три млн рублей меньше.

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В Курганской области проходят масштабные реконструкции путепроводов, дорог и трасс. Некоторые из начатых работ будут завершены в 2024 году, а другие только начнутся. Так, например, на улице Коли Мяготина в Кургане завершится работа укладка верхнего слоя асфальта, после долгого капитального ремонта труб, также пройдет капремонт моста по проспекту Конституции. URA.RU собрало список объектов, которые планируют ремонтировать в 2024 году. Список участков дорог, которые планируют отремонтировать: Ранее URA.RU писало, что власти Курганской области резко снизили бюджет на ремонт дорог. По сравнению с 2022 годом, в 2023 и 2024 году на ремонт и строительство дорог выделено на три млн рублей меньше.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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