В Курганской области проходят масштабные реконструкции путепроводов, дорог и трасс. Некоторые из начатых работ будут завершены в 2024 году, а другие только начнутся. Так, например, на улице Коли Мяготина в Кургане завершится работа укладка верхнего слоя асфальта, после долгого капитального ремонта труб, также пройдет капремонт моста по проспекту Конституции. URA.RU собрало список объектов, которые планируют ремонтировать в 2024 году.
Список участков дорог, которые планируют отремонтировать:
- Ремонт дороги на улице Коли Мяготина от улицы Красина до улицы Кремлева в Кургане;
- Капитальный ремонт путепровода по улице Комсомольской, которая ведет в район Энергетики в Кургане;
- Ремонт трассы Целинное — Кислянка — Патранино — граница Челябинской области на участке км 0+000 — км 31+400 в Целинном районе Курганской области;
- Капремонт федеральной трассы Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск на участке км 151+000 — км 202+000 в области;
- Ремонт улицы Анфиногенова на участке от улицы Карбышева до библиотеки имени Маршака в Кургане;
- Участок курганской улицы Дзержинского — от улицы Омской, 151 в направлении «Дзержинского кольца»;
- Ремонт более 16 км на участке трассы Курган — Половинное, у подъезда к деревням Северное, Снежная и селу Иковка;
- Ремонт двух мостов на улице Бурова-Петрова в областном центре;
- Ремонт дороги на улице Джамбула от дома № 10 до выезда на улицу Коли Мяготина в Кургане;
- Капремонт дороги Малышево — Альменево в Курганская области;
- Ремонт участка дороги в городе Кургане по улице 2 Часовая возле ряда домов;
- Два участка дорог по улицам Объездная Южная и Чернышевского в рабочем поселке Варгаши;
Ранее URA.RU писало, что власти Курганской области резко снизили бюджет на ремонт дорог. По сравнению с 2022 годом, в 2023 и 2024 году на ремонт и строительство дорог выделено на три млн рублей меньше.
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