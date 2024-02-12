Пермячка избила парикмахера из-за плохой стрижки дочери

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Фестиваль красоты "Ural Beauty Fest". Екатеринбург, мастер, парикмахер, прическа, волосы, расческа
Женщина осталась недовольна стрижкой, которую мастер сделала ее дочери Фото:

Жительница Перми напала на парикмахера из-за того, что та плохо подстригла ее дочь. Женщина ударила мастера фиксатором воротника, который обычно находится на плечах у клиента.

«По мнению женщины, парикмахер плохо подстригла ее дочь. Пермячка вооружилась фиксатором для воротника и избила мастера. У пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб головы и невроз», — пишет «КП-Пермь» со ссылкой на решение суда о компенсации.

Мировой судья оштрафовал пермячку, избившую парикмахера, на 5 тысяч рублей. Индустриальный райсуд также обязал женщину выплатить пострадавшей 30 тысяч за моральный вред, расходы на лечение и судебные издержки.

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Жительница Перми напала на парикмахера из-за того, что та плохо подстригла ее дочь. Женщина ударила мастера фиксатором воротника, который обычно находится на плечах у клиента. «По мнению женщины, парикмахер плохо подстригла ее дочь. Пермячка вооружилась фиксатором для воротника и избила мастера. У пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб головы и невроз», — пишет «КП-Пермь» со ссылкой на решение суда о компенсации. Мировой судья оштрафовал пермячку, избившую парикмахера, на 5 тысяч рублей. Индустриальный райсуд также обязал женщину выплатить пострадавшей 30 тысяч за моральный вред, расходы на лечение и судебные издержки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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