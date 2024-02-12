Пермячка избила парикмахера из-за плохой стрижки дочери

12 февраля 2024 в 16:07 Размер текста - 17 +

Женщина осталась недовольна стрижкой, которую мастер сделала ее дочери Фото: Анна Майорова © URA.RU Жительница Перми напала на парикмахера из-за того, что та плохо подстригла ее дочь. Женщина ударила мастера фиксатором воротника, который обычно находится на плечах у клиента. «По мнению женщины, парикмахер плохо подстригла ее дочь. Пермячка вооружилась фиксатором для воротника и избила мастера. У пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб головы и невроз», — пишет «КП-Пермь» со ссылкой на решение суда о компенсации. Мировой судья оштрафовал пермячку, избившую парикмахера, на 5 тысяч рублей. Индустриальный райсуд также обязал женщину выплатить пострадавшей 30 тысяч за моральный вред, расходы на лечение и судебные издержки.

Жительница Перми напала на парикмахера из-за того, что та плохо подстригла ее дочь. Женщина ударила мастера фиксатором воротника, который обычно находится на плечах у клиента. «По мнению женщины, парикмахер плохо подстригла ее дочь. Пермячка вооружилась фиксатором для воротника и избила мастера. У пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб головы и невроз», — пишет «КП-Пермь» со ссылкой на решение суда о компенсации. Мировой судья оштрафовал пермячку, избившую парикмахера, на 5 тысяч рублей. Индустриальный райсуд также обязал женщину выплатить пострадавшей 30 тысяч за моральный вред, расходы на лечение и судебные издержки.