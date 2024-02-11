Прокуратура ХМАО вмешалась в скандал с участником СВО, которого не пустили в бар

Прокуратура вмешалась в скандал с участником СВО, которого не пустили в бар в Нижневартовске
Прокуратура ХМАО организовала проверку после инцидента с участником СВО, которого не пустили в бар «Сова» в Нижневартовске. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
«Организована проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего», — сказали в прокуратуре. В ведомстве добавили, что после выяснения обстоятельств конфликта станет понятно, грозит ли участникам какая-либо ответственность.
Ранее владелица кафе-бара рассказала URA.RU, почему отказалась пускать в заведение бойца СВО в форме. По ее словам, мужчина был пьян и вел себя неподобающим образом.
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