11 февраля 2024

Прокуратура ХМАО вмешалась в скандал с участником СВО, которого не пустили в бар

© Служба новостей «URA.RU»
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Big Love Show в МТС Live Холл. Екатеринбург, бар
Прокуратура вмешалась в скандал с участником СВО, которого не пустили в бар в Нижневартовске Фото:

Прокуратура ХМАО организовала проверку после инцидента с участником СВО, которого не пустили в бар «Сова» в Нижневартовске. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Организована проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего», — сказали в прокуратуре. В ведомстве добавили, что после выяснения обстоятельств конфликта станет понятно, грозит ли участникам какая-либо ответственность.

Ранее владелица кафе-бара рассказала URA.RU, почему отказалась пускать в заведение бойца СВО в форме. По ее словам, мужчина был пьян и вел себя неподобающим образом.

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Прокуратура ХМАО организовала проверку после инцидента с участником СВО, которого не пустили в бар «Сова» в Нижневартовске. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. «Организована проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего», — сказали в прокуратуре. В ведомстве добавили, что после выяснения обстоятельств конфликта станет понятно, грозит ли участникам какая-либо ответственность. Ранее владелица кафе-бара рассказала URA.RU, почему отказалась пускать в заведение бойца СВО в форме. По ее словам, мужчина был пьян и вел себя неподобающим образом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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