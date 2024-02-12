В Екатеринбурге у курьера, которого сбили насмерть, осталась беременная жена

12 февраля 2024 в 16:37 Размер текста - 17 +

32-летний сотрудник службы доставки проезжал дорогу, не спешившись Фото: Игорь Пантин © URA.RU Курьером на велосипеде, который попал под колеса машины такси на улице Большакова в Екатеринбурге и погиб, оказался 32-летний Алиджон Курбонов. У него осталась беременная супруга и полуторагодовалая дочь, рассказал брат. «Остались беременная жена и дочка, ей полтора года. Жена сейчас на четвертом месяце. Не знаю, кто виноват в этом ДТП, но брат очень аккуратный был. Около трех-четырех лет работал в доставке, никогда происшествий не было», — цитирует Е1.ru брата погибшего. Трагедия произошла днем 11 февраля напротив дома №22/1 по улице Большакова. Алиджон пересекал проезжую часть на велосипеде, не спешившись. В это время перекресток на желтый сигнал светофора проезжала машина такси. Водитель резко затормозил, но автомобиль вынесло прямо на курьера. Он скончался на месте происшествия.

Курьером на велосипеде, который попал под колеса машины такси на улице Большакова в Екатеринбурге и погиб, оказался 32-летний Алиджон Курбонов. У него осталась беременная супруга и полуторагодовалая дочь, рассказал брат. «Остались беременная жена и дочка, ей полтора года. Жена сейчас на четвертом месяце. Не знаю, кто виноват в этом ДТП, но брат очень аккуратный был. Около трех-четырех лет работал в доставке, никогда происшествий не было», — цитирует Е1.ru брата погибшего. Трагедия произошла днем 11 февраля напротив дома №22/1 по улице Большакова. Алиджон пересекал проезжую часть на велосипеде, не спешившись. В это время перекресток на желтый сигнал светофора проезжала машина такси. Водитель резко затормозил, но автомобиль вынесло прямо на курьера. Он скончался на месте происшествия.