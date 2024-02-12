В Екатеринбурге у курьера, которого сбили насмерть, осталась беременная жена

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Повседневная жизнь. Москва, девушка, доставка, остановка, курьер, еда, доставщик
32-летний сотрудник службы доставки проезжал дорогу, не спешившись Фото:

Курьером на велосипеде, который попал под колеса машины такси на улице Большакова в Екатеринбурге и погиб, оказался 32-летний Алиджон Курбонов. У него осталась беременная супруга и полуторагодовалая дочь, рассказал брат.

«Остались беременная жена и дочка, ей полтора года. Жена сейчас на четвертом месяце. Не знаю, кто виноват в этом ДТП, но брат очень аккуратный был. Около трех-четырех лет работал в доставке, никогда происшествий не было», — цитирует Е1.ru брата погибшего.

Трагедия произошла днем 11 февраля напротив дома №22/1 по улице Большакова. Алиджон пересекал проезжую часть на велосипеде, не спешившись. В это время перекресток на желтый сигнал светофора проезжала машина такси. Водитель резко затормозил, но автомобиль вынесло прямо на курьера. Он скончался на месте происшествия.

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Курьером на велосипеде, который попал под колеса машины такси на улице Большакова в Екатеринбурге и погиб, оказался 32-летний Алиджон Курбонов. У него осталась беременная супруга и полуторагодовалая дочь, рассказал брат. «Остались беременная жена и дочка, ей полтора года. Жена сейчас на четвертом месяце. Не знаю, кто виноват в этом ДТП, но брат очень аккуратный был. Около трех-четырех лет работал в доставке, никогда происшествий не было», — цитирует Е1.ru брата погибшего. Трагедия произошла днем 11 февраля напротив дома №22/1 по улице Большакова. Алиджон пересекал проезжую часть на велосипеде, не спешившись. В это время перекресток на желтый сигнал светофора проезжала машина такси. Водитель резко затормозил, но автомобиль вынесло прямо на курьера. Он скончался на месте происшествия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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