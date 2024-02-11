Суд оштрафовал куратора Росприроднадзора по ХМАО за отписки «Народному фронту»

12 февраля 2024 в 17:07 Размер текста - 17 +

Замглавы управления Росприроднадзора Владимир Кайгородов не смог обжаловать решение суда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Суд оштрафовал заместителя начальника Северо-Уральского управления Росприроднадзора Владимира Кайгородова на 5000 рублей. В «Народном фронте» ХМАО рассказали URA.RU, что чиновник пытался оспорить решение суда о том, что он отправлял ОНФ отписки по проблемному вопросу, но безуспешно. «Замглавы Северо-Уральского управления Росприроднадзора Кайгородов не смог обжаловать штраф. Ему придется заплатить пять тысяч за отписки. ОНФ направлял обращение о нарушениях законодательства при эксплуатации снежного полигона ООО „Дорстройиндустрия“ в Сургуте. Полигон осматривали сотрудники прокуратуры и иные контролирующие органы, в том числе РПН. ОНФ пытались выяснить, какие меры Росприроднадзор принял по итогам осмотра, но Кайгородов на это так и не ответил», — сообщили в ОНФ. В распоряжении редакции URA.RU имеется копия решения суда, подтверждающая информацию. Там указано, что глава югорского отделения ОНФ Виктор Снисаренко обращался в РПН, однако получал общие неинформативные ответы. Ханты-Мансийский районный суд оставил без изменений решение мирового судьи, не найдя оснований для отмены или снижения штрафа.

Суд оштрафовал заместителя начальника Северо-Уральского управления Росприроднадзора Владимира Кайгородова на 5000 рублей. В «Народном фронте» ХМАО рассказали URA.RU, что чиновник пытался оспорить решение суда о том, что он отправлял ОНФ отписки по проблемному вопросу, но безуспешно. «Замглавы Северо-Уральского управления Росприроднадзора Кайгородов не смог обжаловать штраф. Ему придется заплатить пять тысяч за отписки. ОНФ направлял обращение о нарушениях законодательства при эксплуатации снежного полигона ООО „Дорстройиндустрия“ в Сургуте. Полигон осматривали сотрудники прокуратуры и иные контролирующие органы, в том числе РПН. ОНФ пытались выяснить, какие меры Росприроднадзор принял по итогам осмотра, но Кайгородов на это так и не ответил», — сообщили в ОНФ. В распоряжении редакции URA.RU имеется копия решения суда, подтверждающая информацию. Там указано, что глава югорского отделения ОНФ Виктор Снисаренко обращался в РПН, однако получал общие неинформативные ответы. Ханты-Мансийский районный суд оставил без изменений решение мирового судьи, не найдя оснований для отмены или снижения штрафа.