11 февраля 2024

Суд оштрафовал куратора Росприроднадзора по ХМАО за отписки «Народному фронту»

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего замглавы администрации города Нелюбина Андрея. Курган, судебное заседание, судья, суд, судебный процесс
Замглавы управления Росприроднадзора Владимир Кайгородов не смог обжаловать решение суда Фото:

Суд оштрафовал заместителя начальника Северо-Уральского управления Росприроднадзора Владимира Кайгородова на 5000 рублей. В «Народном фронте» ХМАО рассказали URA.RU, что чиновник пытался оспорить решение суда о том, что он отправлял ОНФ отписки по проблемному вопросу, но безуспешно.

«Замглавы Северо-Уральского управления Росприроднадзора Кайгородов не смог обжаловать штраф. Ему придется заплатить пять тысяч за отписки. ОНФ направлял обращение о нарушениях законодательства при эксплуатации снежного полигона ООО „Дорстройиндустрия“ в Сургуте. Полигон осматривали сотрудники прокуратуры и иные контролирующие органы, в том числе РПН. ОНФ пытались выяснить, какие меры Росприроднадзор принял по итогам осмотра, но Кайгородов на это так и не ответил», — сообщили в ОНФ.

В распоряжении редакции URA.RU имеется копия решения суда, подтверждающая информацию. Там указано, что глава югорского отделения ОНФ Виктор Снисаренко обращался в РПН, однако получал общие неинформативные ответы. Ханты-Мансийский районный суд оставил без изменений решение мирового судьи, не найдя оснований для отмены или снижения штрафа.

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Суд оштрафовал заместителя начальника Северо-Уральского управления Росприроднадзора Владимира Кайгородова на 5000 рублей. В «Народном фронте» ХМАО рассказали URA.RU, что чиновник пытался оспорить решение суда о том, что он отправлял ОНФ отписки по проблемному вопросу, но безуспешно. «Замглавы Северо-Уральского управления Росприроднадзора Кайгородов не смог обжаловать штраф. Ему придется заплатить пять тысяч за отписки. ОНФ направлял обращение о нарушениях законодательства при эксплуатации снежного полигона ООО „Дорстройиндустрия“ в Сургуте. Полигон осматривали сотрудники прокуратуры и иные контролирующие органы, в том числе РПН. ОНФ пытались выяснить, какие меры Росприроднадзор принял по итогам осмотра, но Кайгородов на это так и не ответил», — сообщили в ОНФ. В распоряжении редакции URA.RU имеется копия решения суда, подтверждающая информацию. Там указано, что глава югорского отделения ОНФ Виктор Снисаренко обращался в РПН, однако получал общие неинформативные ответы. Ханты-Мансийский районный суд оставил без изменений решение мирового судьи, не найдя оснований для отмены или снижения штрафа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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