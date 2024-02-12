В Киеве пришли в ужас, что интервью Путина изменит отношение к ним в США

Советник главы Офиса президента Лещенко: интервью Путина Карлсону опасно

12 февраля 2024 в 17:11 Размер текста - 17 +

Интервью Путина повлияет на американских избирателей, считает Сергей Лещенко Фото: Пресс-служба президента РФ новость из сюжета Путин дал интервью американскому журналисту Карлсону Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону является опасным для Украины, поскольку может заставить США перестать помогать Киеву. С таким заявлением выступил советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко. «Оно (интервью — прим. URA.RU) будет влиять на американского избирателя тем, что этот конфликт надо остановить путем прекращения помощи Украине. И новая администрация это сделает, сбережет деньги американцев, сбережет жизни украинцев», — сказал Лещенко в эфире украинского телемарафона. Он добавил, что если такая позиция сформируется у американских избирателей, политики США будут вынуждены к ним прислушаться. По мнению политика, из-за этого интервью опасно для Украины. В интервью Путин подробно рассказал, почему Россия начала спецоперацию. Он привел на 25 минут «маленькую историческую справку». В ней описывается история Украины и причины начала СВО. Главные заявления президента — в материале URA.RU.

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону является опасным для Украины, поскольку может заставить США перестать помогать Киеву. С таким заявлением выступил советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко. «Оно (интервью — прим. URA.RU) будет влиять на американского избирателя тем, что этот конфликт надо остановить путем прекращения помощи Украине. И новая администрация это сделает, сбережет деньги американцев, сбережет жизни украинцев», — сказал Лещенко в эфире украинского телемарафона. Он добавил, что если такая позиция сформируется у американских избирателей, политики США будут вынуждены к ним прислушаться. По мнению политика, из-за этого интервью опасно для Украины. В интервью Путин подробно рассказал, почему Россия начала спецоперацию. Он привел на 25 минут «маленькую историческую справку». В ней описывается история Украины и причины начала СВО. Главные заявления президента — в материале URA.RU.