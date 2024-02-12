В Киеве пришли в ужас, что интервью Путина изменит отношение к ним в США

Советник главы Офиса президента Лещенко: интервью Путина Карлсону опасно
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Интервью Путина Такеру Карлсону., владимир путин, Карлсон Такер
Интервью Путина повлияет на американских избирателей, считает Сергей Лещенко Фото:
новость из сюжета
Путин дал интервью американскому журналисту Карлсону

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону является опасным для Украины, поскольку может заставить США перестать помогать Киеву. С таким заявлением выступил советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко.

«Оно (интервью — прим. URA.RU) будет влиять на американского избирателя тем, что этот конфликт надо остановить путем прекращения помощи Украине. И новая администрация это сделает, сбережет деньги американцев, сбережет жизни украинцев», — сказал Лещенко в эфире украинского телемарафона.

Он добавил, что если такая позиция сформируется у американских избирателей, политики США будут вынуждены к ним прислушаться. По мнению политика, из-за этого интервью опасно для Украины.

В интервью Путин подробно рассказал, почему Россия начала спецоперацию. Он привел на 25 минут «маленькую историческую справку». В ней описывается история Украины и причины начала СВО. Главные заявления президента — в материале URA.RU.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону является опасным для Украины, поскольку может заставить США перестать помогать Киеву. С таким заявлением выступил советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко. «Оно (интервью — прим. URA.RU) будет влиять на американского избирателя тем, что этот конфликт надо остановить путем прекращения помощи Украине. И новая администрация это сделает, сбережет деньги американцев, сбережет жизни украинцев», — сказал Лещенко в эфире украинского телемарафона. Он добавил, что если такая позиция сформируется у американских избирателей, политики США будут вынуждены к ним прислушаться. По мнению политика, из-за этого интервью опасно для Украины. В интервью Путин подробно рассказал, почему Россия начала спецоперацию. Он привел на 25 минут «маленькую историческую справку». В ней описывается история Украины и причины начала СВО. Главные заявления президента — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...