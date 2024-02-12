В Киеве пришли в ужас, что интервью Путина изменит отношение к ним в США

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону является опасным для Украины, поскольку может заставить США перестать помогать Киеву. С таким заявлением выступил советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко.
«Оно (интервью — прим. URA.RU) будет влиять на американского избирателя тем, что этот конфликт надо остановить путем прекращения помощи Украине. И новая администрация это сделает, сбережет деньги американцев, сбережет жизни украинцев», — сказал Лещенко в эфире украинского телемарафона.
Он добавил, что если такая позиция сформируется у американских избирателей, политики США будут вынуждены к ним прислушаться. По мнению политика, из-за этого интервью опасно для Украины.
В интервью Путин подробно рассказал, почему Россия начала спецоперацию. Он привел на 25 минут «маленькую историческую справку». В ней описывается история Украины и причины начала СВО. Главные заявления президента — в материале URA.RU.
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