В Курганской области впервые объявят конкурс на должность главы депздрава

12 февраля 2024 в 18:04 Размер текста - 17 +

После ухода Сигидаева главу депздрава будут выбирать по конкурсу Фото: Владимир Андреев © URA.RU Правительство Курганской области проведет конкурс для претендентов на должность директора департамента здравоохранения региона. Он пройдет по типу конкурса по выборам главы города, сообщил URA.RU источник, близкий областным властям. «Конкурс на должность директора департамента здравоохранения Курганской области пройдет по типу конкурса на пост главы города Кургана. Будет создана конкурсная комиссия, а претенденты представят комиссии свои программы развития системы здравоохранения Курганской области», — пояснил агентству источник. Большую роль будет играть профессионализм и опыт работы потенциального кандидата на руководящих должностях. От нового руководителя департамента ожидают предложений по улучшению качества оказания медицинских услуг, привлечению молодых кадров в больницы, улучшению контроля сферы закупок лекарственных препаратов. URA.RU направило запрос в правительство Курганской области с просьбой прокомментировать данную информацию и уточнить сроки проведения конкурса. После получения ответа публикация будет дополнена. 6 февраля у Алексея Сигидаева, который руководил депздравом Курганской области более двух лет, закончился срок трудового договора. Сейчас ведомство временно возглавляет Елена Островских.

Правительство Курганской области проведет конкурс для претендентов на должность директора департамента здравоохранения региона. Он пройдет по типу конкурса по выборам главы города, сообщил URA.RU источник, близкий областным властям. «Конкурс на должность директора департамента здравоохранения Курганской области пройдет по типу конкурса на пост главы города Кургана. Будет создана конкурсная комиссия, а претенденты представят комиссии свои программы развития системы здравоохранения Курганской области», — пояснил агентству источник. Большую роль будет играть профессионализм и опыт работы потенциального кандидата на руководящих должностях. От нового руководителя департамента ожидают предложений по улучшению качества оказания медицинских услуг, привлечению молодых кадров в больницы, улучшению контроля сферы закупок лекарственных препаратов. URA.RU направило запрос в правительство Курганской области с просьбой прокомментировать данную информацию и уточнить сроки проведения конкурса. После получения ответа публикация будет дополнена. 6 февраля у Алексея Сигидаева, который руководил депздравом Курганской области более двух лет, закончился срок трудового договора. Сейчас ведомство временно возглавляет Елена Островских.