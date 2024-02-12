Иммунолог Волчков: от нового вируса из Аляски нет лечения

12 февраля 2024 в 20:09 Размер текста - 17 +

На севере РФ тоже может быть Аляскапокс, сказал Павел Волчков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Лечения от нового вируса Аляскапокс (Alaskapox virus, AKPV) не существует. Однако это не представляет опасности до тех пор, пока вирус не успел мутировать в организме человека с ослабленным иммунитетом. Об этом сообщил URA.RU иммунолог, руководитель Лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. «Заболевание легко диагностируемое, но никак не лечится, потому что для таких болезней никто специальных препаратов и прививок не будет придумывать. Создать их возможно, но поскольку больных сейчас нет, эффективность доказать будет невозможно», — сказал Павел Волчков. Как можно заразиться Новость по теме Первый в мире человек умер от нового вируса: что известно об «Аляскинской оспе» Аляскапокс нельзя назвать совсем новым, отметил иммунолог. «Его зафиксировали в 2015 году. Последний случай стал летальным, но не факт, что Аляскапокс вызвал смерть. Он был ассоциирован со смертью онкологического пациента, который находился на химиотерапии. У таких больных есть масса осложнений, системные проблемы с внутренними органами, когда иммунная система не работает», — объяснил эксперт. Путей заражения может быть несколько, продолжил собеседник агентства. «С большой вероятностью онкопациент заразился через укус. Кошка съела больного грызуна, а потом укусила хозяина, тем самым занесла инфекцию с клыков. Вирус может распространяться взвесью, то есть через фекалии грызунов. Их должно быть значительное количество. Например, на зерновых хранилищах, где есть встряхивающие приборы и человек может вдохнуть фекальные массы», — добавил руководитель лаборатории. Он не исключил, что в России AKPV тоже есть. «Это вирус того же самого семейства, из которого происходит человеческая оспа. Их в животном мире много, например, оспа обезьян. Видимо, Аляскапокс ассоциирован с конкретными грызунами на севере, в том числе на Аляске. Я думаю, что и у нас в стране такой вирус может быть выявлен у каких-нибудь полевок, леммингов», — сообщил Волчков. Существует ли опасность заражения Новость по теме В ВОЗ заявили, что ВИЧ стал менее опасен для людей По его словам, люди со слабым иммунитетом — это главная угроза для распространения «Аляскинской оспы». «Возможности размножаться в человеческом организме у иммуннодефицитных людей приводит к тому, что вирус адаптируется, приобретает массу мутаций, которые могут ему дать возможность перейти дальше от инфицированного человека к другому. То, что онкобольной человек заразился, — это крайне тревожный симптом. Потому что именно в таких случаях, когда вирус других животных приобретает возможность жить в человеке без иммунной системы, это наиболее опасно и может привести к крайне негативным последствиям», — заявил эксперт. Риск существует, как для зараженных, так и для людей с нормальным иммунитетом, сказал иммунолог. «Межвидовой барьер трудно преодолеть, но это возможно. Люди с иммунодефицитами являются воротами в мир человека. Пандемия ВИЧ существует уже 20 лет. Это является большой проблемой. Потому что ВИЧ-инфицированные крайне восприимчивы ко всем вирусным и бактериальным инфекциям. Если бы изначально заразился обычный человек, то скорее всего иммунная система очень быстро бы подавила этот плохо приспособленный для жизни в данных условиях вирус», — заключил Волчков. Первая смерть, связанная с Аляскапоксом произошла на полуострове Кенай в США 9 февраля. Речь идет о мужчине, который проходил лечение от рака. Он проживал в лесной зоне и контактировал с бездомной кошкой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Лечения от нового вируса Аляскапокс (Alaskapox virus, AKPV) не существует. Однако это не представляет опасности до тех пор, пока вирус не успел мутировать в организме человека с ослабленным иммунитетом. Об этом сообщил URA.RU иммунолог, руководитель Лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. «Заболевание легко диагностируемое, но никак не лечится, потому что для таких болезней никто специальных препаратов и прививок не будет придумывать. Создать их возможно, но поскольку больных сейчас нет, эффективность доказать будет невозможно», — сказал Павел Волчков. Аляскапокс нельзя назвать совсем новым, отметил иммунолог. «Его зафиксировали в 2015 году. Последний случай стал летальным, но не факт, что Аляскапокс вызвал смерть. Он был ассоциирован со смертью онкологического пациента, который находился на химиотерапии. У таких больных есть масса осложнений, системные проблемы с внутренними органами, когда иммунная система не работает», — объяснил эксперт. Путей заражения может быть несколько, продолжил собеседник агентства. «С большой вероятностью онкопациент заразился через укус. Кошка съела больного грызуна, а потом укусила хозяина, тем самым занесла инфекцию с клыков. Вирус может распространяться взвесью, то есть через фекалии грызунов. Их должно быть значительное количество. Например, на зерновых хранилищах, где есть встряхивающие приборы и человек может вдохнуть фекальные массы», — добавил руководитель лаборатории. По его словам, люди со слабым иммунитетом — это главная угроза для распространения «Аляскинской оспы». «Возможности размножаться в человеческом организме у иммуннодефицитных людей приводит к тому, что вирус адаптируется, приобретает массу мутаций, которые могут ему дать возможность перейти дальше от инфицированного человека к другому. То, что онкобольной человек заразился, — это крайне тревожный симптом. Потому что именно в таких случаях, когда вирус других животных приобретает возможность жить в человеке без иммунной системы, это наиболее опасно и может привести к крайне негативным последствиям», — заявил эксперт. Риск существует, как для зараженных, так и для людей с нормальным иммунитетом, сказал иммунолог. «Межвидовой барьер трудно преодолеть, но это возможно. Люди с иммунодефицитами являются воротами в мир человека. Пандемия ВИЧ существует уже 20 лет. Это является большой проблемой. Потому что ВИЧ-инфицированные крайне восприимчивы ко всем вирусным и бактериальным инфекциям. Если бы изначально заразился обычный человек, то скорее всего иммунная система очень быстро бы подавила этот плохо приспособленный для жизни в данных условиях вирус», — заключил Волчков. Первая смерть, связанная с Аляскапоксом произошла на полуострове Кенай в США 9 февраля. Речь идет о мужчине, который проходил лечение от рака. Он проживал в лесной зоне и контактировал с бездомной кошкой.