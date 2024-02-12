Иммунолог Волчков: от нового вируса из Аляски нет лечения

Лечения от нового вируса Аляскапокс (Alaskapox virus, AKPV) не существует. Однако это не представляет опасности до тех пор, пока вирус не успел мутировать в организме человека с ослабленным иммунитетом. Об этом сообщил URA.RU иммунолог, руководитель Лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.
«Заболевание легко диагностируемое, но никак не лечится, потому что для таких болезней никто специальных препаратов и прививок не будет придумывать. Создать их возможно, но поскольку больных сейчас нет, эффективность доказать будет невозможно», — сказал Павел Волчков.
Как можно заразиться
Аляскапокс нельзя назвать совсем новым, отметил иммунолог. «Его зафиксировали в 2015 году. Последний случай стал летальным, но не факт, что Аляскапокс вызвал смерть. Он был ассоциирован со смертью онкологического пациента, который находился на химиотерапии. У таких больных есть масса осложнений, системные проблемы с внутренними органами, когда иммунная система не работает», — объяснил эксперт.
Путей заражения может быть несколько, продолжил собеседник агентства. «С большой вероятностью онкопациент заразился через укус. Кошка съела больного грызуна, а потом укусила хозяина, тем самым занесла инфекцию с клыков. Вирус может распространяться взвесью, то есть через фекалии грызунов. Их должно быть значительное количество. Например, на зерновых хранилищах, где есть встряхивающие приборы и человек может вдохнуть фекальные массы», — добавил руководитель лаборатории.
Он не исключил, что в России AKPV тоже есть. «Это вирус того же самого семейства, из которого происходит человеческая оспа. Их в животном мире много, например, оспа обезьян. Видимо, Аляскапокс ассоциирован с конкретными грызунами на севере, в том числе на Аляске. Я думаю, что и у нас в стране такой вирус может быть выявлен у каких-нибудь полевок, леммингов», — сообщил Волчков.
Существует ли опасность заражения
По его словам, люди со слабым иммунитетом — это главная угроза для распространения «Аляскинской оспы». «Возможности размножаться в человеческом организме у иммуннодефицитных людей приводит к тому, что вирус адаптируется, приобретает массу мутаций, которые могут ему дать возможность перейти дальше от инфицированного человека к другому. То, что онкобольной человек заразился, — это крайне тревожный симптом. Потому что именно в таких случаях, когда вирус других животных приобретает возможность жить в человеке без иммунной системы, это наиболее опасно и может привести к крайне негативным последствиям», — заявил эксперт.
Риск существует, как для зараженных, так и для людей с нормальным иммунитетом, сказал иммунолог. «Межвидовой барьер трудно преодолеть, но это возможно. Люди с иммунодефицитами являются воротами в мир человека. Пандемия ВИЧ существует уже 20 лет. Это является большой проблемой. Потому что ВИЧ-инфицированные крайне восприимчивы ко всем вирусным и бактериальным инфекциям. Если бы изначально заразился обычный человек, то скорее всего иммунная система очень быстро бы подавила этот плохо приспособленный для жизни в данных условиях вирус», — заключил Волчков.
Первая смерть, связанная с Аляскапоксом произошла на полуострове Кенай в США 9 февраля. Речь идет о мужчине, который проходил лечение от рака. Он проживал в лесной зоне и контактировал с бездомной кошкой.
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