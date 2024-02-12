Звезда сериала «Нюхач» закончил съемки в фильме тюменского режиссера

12 февраля 2024 в 18:12 Размер текста - 17 +

Режиссер отметил, что присутствие известного актера на площадке вызывает напряжение у молодых актеров Фото: Илья Московец © URA.RU Тюменец Кирилл Султанов завершил съемки фильма «Наступит лето», которые прошли в Москве. Как рассказал URA.RU режиссер картины, главную роль в нем исполнил звезда сериала «Нюхач» Кирилл Кяро. Автор проекта отметил, что присутствие известного актера на площадке вызывает напряжение у молодых актеров. «Когда в кадре есть такие известные артисты, как Кирилл Кяро, то молодым актерам приходится тяжело. И это закономерно. У нас в итоге все получилось и удалось найти нужный баланс. Съемки фильма „Наступит лето“ закончились в Москве. Дальше мы готовим картину уже к финальному монтажу», — рассказал URA.RU режиссер Кирилл Султанов. Премьера фильма назначена на осень 2024 года. Ранее URA.RU писало, что в фильме «Наступит лето» режиссер Кирилл Султанов делает ставку на молодых, неизвестных актеров.

Тюменец Кирилл Султанов завершил съемки фильма «Наступит лето», которые прошли в Москве. Как рассказал URA.RU режиссер картины, главную роль в нем исполнил звезда сериала «Нюхач» Кирилл Кяро. Автор проекта отметил, что присутствие известного актера на площадке вызывает напряжение у молодых актеров. «Когда в кадре есть такие известные артисты, как Кирилл Кяро, то молодым актерам приходится тяжело. И это закономерно. У нас в итоге все получилось и удалось найти нужный баланс. Съемки фильма „Наступит лето“ закончились в Москве. Дальше мы готовим картину уже к финальному монтажу», — рассказал URA.RU режиссер Кирилл Султанов. Премьера фильма назначена на осень 2024 года. Ранее URA.RU писало, что в фильме «Наступит лето» режиссер Кирилл Султанов делает ставку на молодых, неизвестных актеров.