Звезда сериала «Нюхач» закончил съемки в фильме тюменского режиссера

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Съемки фильма "Вечная зима" с Александром Робаком. Магнитогорск, оператор, зима, кинокамера, улица, мороз, холод, съемка фильма
Режиссер отметил, что присутствие известного актера на площадке вызывает напряжение у молодых актеров Фото:

Тюменец Кирилл Султанов завершил съемки фильма «Наступит лето», которые прошли в Москве. Как рассказал URA.RU режиссер картины, главную роль в нем исполнил звезда сериала «Нюхач» Кирилл Кяро. Автор проекта отметил, что присутствие известного актера на площадке вызывает напряжение у молодых актеров.

«Когда в кадре есть такие известные артисты, как Кирилл Кяро, то молодым актерам приходится тяжело. И это закономерно. У нас в итоге все получилось и удалось найти нужный баланс. Съемки фильма „Наступит лето“ закончились в Москве. Дальше мы готовим картину уже к финальному монтажу», — рассказал URA.RU режиссер Кирилл Султанов.

Премьера фильма назначена на осень 2024 года. Ранее URA.RU писало, что в фильме «Наступит лето» режиссер Кирилл Султанов делает ставку на молодых, неизвестных актеров.

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Тюменец Кирилл Султанов завершил съемки фильма «Наступит лето», которые прошли в Москве. Как рассказал URA.RU режиссер картины, главную роль в нем исполнил звезда сериала «Нюхач» Кирилл Кяро. Автор проекта отметил, что присутствие известного актера на площадке вызывает напряжение у молодых актеров. «Когда в кадре есть такие известные артисты, как Кирилл Кяро, то молодым актерам приходится тяжело. И это закономерно. У нас в итоге все получилось и удалось найти нужный баланс. Съемки фильма „Наступит лето“ закончились в Москве. Дальше мы готовим картину уже к финальному монтажу», — рассказал URA.RU режиссер Кирилл Султанов. Премьера фильма назначена на осень 2024 года. Ранее URA.RU писало, что в фильме «Наступит лето» режиссер Кирилл Султанов делает ставку на молодых, неизвестных актеров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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