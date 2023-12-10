Звезды сериалов «Нюхач» и «Оффлайн» снимутся в фильме тюменского режиссера

Звезда сериала «Нюхач» снимется в фильме тюменского режиссера

11 декабря 2023 в 15:53 Размер текста - 17 +

Тюменский режиссер в фильме «Наступит лето» делает ставку на неизвестных актеров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тюменец Кирилл Султанов приступил к съемкам фильма «Наступит лето», среди актеров первого плана в котором Кирилл Кяро (сериал «Нюхач») и Тина Стойилкович (сериал «Оффлайн»). Как сообщил URA.RU сам режиссер, в картине главная ставка все же на неизвестных актеров. «Съемки начались в начале декабря, вчера была еще одна смена. Мы принципиально собрали в этой картине молодых ребят, которые еще не заявляли о себе в полном метре. Но для роли следователя идеально подходил именно Кирилл Кяро, хотя здесь он будет играть совсем нетипичного для себя следователя. Тина Стойилкович тоже уже известная актриса, но она давно знакома с остальными актерами проекта и гармонично вписалась и в роль, и в фильм», — сообщил URA.RU режиссер картины «Наступит лето» Кирилл Султанов. Кириллу Султанову 26 лет, это его первая работа в полном метре. Он родился и вырос в Тюмени. Жанр фильма «Наступит лето» — криминальная драма. Сюжет строится вокруг дружбы сбежавшего из детского дома подростка и представителя «золотой» молодежи из Москвы. Съемки пройдут в декабре и январе в Москве и области. Премьера назначена на осень 2024 года.

Тюменец Кирилл Султанов приступил к съемкам фильма «Наступит лето», среди актеров первого плана в котором Кирилл Кяро (сериал «Нюхач») и Тина Стойилкович (сериал «Оффлайн»). Как сообщил URA.RU сам режиссер, в картине главная ставка все же на неизвестных актеров. «Съемки начались в начале декабря, вчера была еще одна смена. Мы принципиально собрали в этой картине молодых ребят, которые еще не заявляли о себе в полном метре. Но для роли следователя идеально подходил именно Кирилл Кяро, хотя здесь он будет играть совсем нетипичного для себя следователя. Тина Стойилкович тоже уже известная актриса, но она давно знакома с остальными актерами проекта и гармонично вписалась и в роль, и в фильм», — сообщил URA.RU режиссер картины «Наступит лето» Кирилл Султанов. Кириллу Султанову 26 лет, это его первая работа в полном метре. Он родился и вырос в Тюмени. Жанр фильма «Наступит лето» — криминальная драма. Сюжет строится вокруг дружбы сбежавшего из детского дома подростка и представителя «золотой» молодежи из Москвы. Съемки пройдут в декабре и январе в Москве и области. Премьера назначена на осень 2024 года.