В Москве суд вынес приговор членам банды похитителей с Украины

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Арбитражный суд ХМАО. Новое здание. Ханты-Мансийск, приговор, молоток, юстиция, правосудие, судья, суд, право, постановление
Участники преступной группы получили от 9 до 19 лет колонии Фото:

Московский областной суд вынес приговор, где назначил наказание в виде лишения свободы сроком от 9 до 19 лет участникам украинского преступного сообщества, занимавшегося похищениями людей. Об этом сообщила Генпрокуратура РФ.

«Вынесен приговор участникам преступного сообщества, созданного гражданами Украины для похищения россиян, завладения их имуществом и организации убийств», — говорится в сообщении генпрокуратуры, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что суд назначил Макарову наказание в виде 19 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, Максиму Пызину — 17 лет, Эдуард Тавгорашвили приговорен к наказанию в виде 19 лет лишения свободы, Оксана Капкаева — к 13 годам. Также им назначены штрафы.

Кроме того, Денис Усенко, Сергей Дунаев, Эрвин Исмаилов, Андрей Кормич, Максим Мищенко, Евгений Мороз и Вадим Долгов приговорены к сроку от 9 до 15 лет наказания с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Им также назначены штрафы. Расследование в отношении ряда неустановленных лиц продолжается, заключили в канале.

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Московский областной суд вынес приговор, где назначил наказание в виде лишения свободы сроком от 9 до 19 лет участникам украинского преступного сообщества, занимавшегося похищениями людей. Об этом сообщила Генпрокуратура РФ. «Вынесен приговор участникам преступного сообщества, созданного гражданами Украины для похищения россиян, завладения их имуществом и организации убийств», — говорится в сообщении генпрокуратуры, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что суд назначил Макарову наказание в виде 19 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, Максиму Пызину — 17 лет, Эдуард Тавгорашвили приговорен к наказанию в виде 19 лет лишения свободы, Оксана Капкаева — к 13 годам. Также им назначены штрафы. Кроме того, Денис Усенко, Сергей Дунаев, Эрвин Исмаилов, Андрей Кормич, Максим Мищенко, Евгений Мороз и Вадим Долгов приговорены к сроку от 9 до 15 лет наказания с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Им также назначены штрафы. Расследование в отношении ряда неустановленных лиц продолжается, заключили в канале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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