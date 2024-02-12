В Москве суд вынес приговор членам банды похитителей с Украины

12 февраля 2024 в 18:18 Размер текста - 17 +

Участники преступной группы получили от 9 до 19 лет колонии Фото: Александр Елизаров © URA.RU Московский областной суд вынес приговор, где назначил наказание в виде лишения свободы сроком от 9 до 19 лет участникам украинского преступного сообщества, занимавшегося похищениями людей. Об этом сообщила Генпрокуратура РФ. «Вынесен приговор участникам преступного сообщества, созданного гражданами Украины для похищения россиян, завладения их имуществом и организации убийств», — говорится в сообщении генпрокуратуры, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что суд назначил Макарову наказание в виде 19 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, Максиму Пызину — 17 лет, Эдуард Тавгорашвили приговорен к наказанию в виде 19 лет лишения свободы, Оксана Капкаева — к 13 годам. Также им назначены штрафы. Кроме того, Денис Усенко, Сергей Дунаев, Эрвин Исмаилов, Андрей Кормич, Максим Мищенко, Евгений Мороз и Вадим Долгов приговорены к сроку от 9 до 15 лет наказания с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Им также назначены штрафы. Расследование в отношении ряда неустановленных лиц продолжается, заключили в канале.

Московский областной суд вынес приговор, где назначил наказание в виде лишения свободы сроком от 9 до 19 лет участникам украинского преступного сообщества, занимавшегося похищениями людей. Об этом сообщила Генпрокуратура РФ. «Вынесен приговор участникам преступного сообщества, созданного гражданами Украины для похищения россиян, завладения их имуществом и организации убийств», — говорится в сообщении генпрокуратуры, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что суд назначил Макарову наказание в виде 19 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, Максиму Пызину — 17 лет, Эдуард Тавгорашвили приговорен к наказанию в виде 19 лет лишения свободы, Оксана Капкаева — к 13 годам. Также им назначены штрафы. Кроме того, Денис Усенко, Сергей Дунаев, Эрвин Исмаилов, Андрей Кормич, Максим Мищенко, Евгений Мороз и Вадим Долгов приговорены к сроку от 9 до 15 лет наказания с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Им также назначены штрафы. Расследование в отношении ряда неустановленных лиц продолжается, заключили в канале.