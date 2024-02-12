Карлсон: Путин готов на компромисс по Украине

Президент России владимир Путин готов к компромиссу на Украине, так как поиск компромиссов — неотъемлемая часть дипломатии. Такого мнения придерживается американский журналист Такер Карлсон. Он сообщил об этом в ходе выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае.
«Сама работа лидеров любой страны на этой планете, кроме, возможно, Соединенных Штатов в период однополярного мира, заставляет находить компромисс. Это то, что называется дипломатией. И он [Путин] в их числе (лидеров, готовых искать компромисс — прим. ред.)», —
Ранее Карлсон взял интервью у Путина. Оно длилось два часа и опубликовано на официальном сайте журналиста, а также на сайте Кремля. На текущий момент его посмотрели более 60 млн человек.
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