Карлсон: Путин готов на компромисс по Украине

12 февраля 2024 в 19:25 Размер текста - 17 +

Карлсон считает, что Путин готов пойти на компромисс по Украине Фото: Пресс-служба президента РФ Президент России владимир Путин готов к компромиссу на Украине, так как поиск компромиссов — неотъемлемая часть дипломатии. Такого мнения придерживается американский журналист Такер Карлсон. Он сообщил об этом в ходе выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае. «Сама работа лидеров любой страны на этой планете, кроме, возможно, Соединенных Штатов в период однополярного мира, заставляет находить компромисс. Это то, что называется дипломатией. И он [Путин] в их числе (лидеров, готовых искать компромисс — прим. ред.)», — заявил Карлсон. Трансляция выступления велась на официальном сайте саммита. Ранее Карлсон взял интервью у Путина. Оно длилось два часа и опубликовано на официальном сайте журналиста, а также на сайте Кремля. На текущий момент его посмотрели более 60 млн человек.

Президент России владимир Путин готов к компромиссу на Украине, так как поиск компромиссов — неотъемлемая часть дипломатии. Такого мнения придерживается американский журналист Такер Карлсон. Он сообщил об этом в ходе выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае. «Сама работа лидеров любой страны на этой планете, кроме, возможно, Соединенных Штатов в период однополярного мира, заставляет находить компромисс. Это то, что называется дипломатией. И он [Путин] в их числе (лидеров, готовых искать компромисс — прим. ред.)», — заявил Карлсон. Трансляция выступления велась на официальном сайте саммита. Ранее Карлсон взял интервью у Путина. Оно длилось два часа и опубликовано на официальном сайте журналиста, а также на сайте Кремля. На текущий момент его посмотрели более 60 млн человек.