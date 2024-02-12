Карлсон: Путин готов на компромисс по Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Интервью Путина Такеру Карлсону., владимир путин, Карлсон Такер
Карлсон считает, что Путин готов пойти на компромисс по Украине Фото:

Президент России владимир Путин готов к компромиссу на Украине, так как поиск компромиссов — неотъемлемая часть дипломатии. Такого мнения придерживается американский журналист Такер Карлсон. Он сообщил об этом в ходе выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае.

«Сама работа лидеров любой страны на этой планете, кроме, возможно, Соединенных Штатов в период однополярного мира, заставляет находить компромисс. Это то, что называется дипломатией. И он [Путин] в их числе (лидеров, готовых искать компромисс — прим. ред.)», — заявил Карлсон. Трансляция выступления велась на официальном сайте саммита.

Ранее Карлсон взял интервью у Путина. Оно длилось два часа и опубликовано на официальном сайте журналиста, а также на сайте Кремля. На текущий момент его посмотрели более 60 млн человек.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России владимир Путин готов к компромиссу на Украине, так как поиск компромиссов — неотъемлемая часть дипломатии. Такого мнения придерживается американский журналист Такер Карлсон. Он сообщил об этом в ходе выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае. «Сама работа лидеров любой страны на этой планете, кроме, возможно, Соединенных Штатов в период однополярного мира, заставляет находить компромисс. Это то, что называется дипломатией. И он [Путин] в их числе (лидеров, готовых искать компромисс — прим. ред.)», — заявил Карлсон. Трансляция выступления велась на официальном сайте саммита. Ранее Карлсон взял интервью у Путина. Оно длилось два часа и опубликовано на официальном сайте журналиста, а также на сайте Кремля. На текущий момент его посмотрели более 60 млн человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...