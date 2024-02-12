В Челябинской области похолодает с -1 до -33 градусов. Скрин

12 февраля 2024 в 19:40 Размер текста - 17 +

Перепад температур обещает стать очень резким Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ночь на 15 февраля температура в Челябинской области опустится до 33 градусов мороза. Об этом предупредили синоптики регионального гидрометеоцентра. «Ближайшие дни — 13 и 14 февраля — на фоне возвращения в регион снегопадов и метелей будут относительно теплыми. Температура будет колебаться от 1 до 16 градусов мороза. Но в ночь на 15 февраля столбики термометров опустятся сразу до минус 33 градусов. При этом и днем в четверг не слишком потеплеет — всего лишь до минус 22-25 градусов», — пояснили в ЦГМС. Резкий холод придет в Челябинскую область на фоне прояснения и прекращения осадков. Также утихнет и ветер: с 14-15 метров в секунду до 3-8 метров в секунду. Скрин: сайт челябинского ЦГМС

В ночь на 15 февраля температура в Челябинской области опустится до 33 градусов мороза. Об этом предупредили синоптики регионального гидрометеоцентра. «Ближайшие дни — 13 и 14 февраля — на фоне возвращения в регион снегопадов и метелей будут относительно теплыми. Температура будет колебаться от 1 до 16 градусов мороза. Но в ночь на 15 февраля столбики термометров опустятся сразу до минус 33 градусов. При этом и днем в четверг не слишком потеплеет — всего лишь до минус 22-25 градусов», — пояснили в ЦГМС. Резкий холод придет в Челябинскую область на фоне прояснения и прекращения осадков. Также утихнет и ветер: с 14-15 метров в секунду до 3-8 метров в секунду.