В ночь на 15 февраля температура в Челябинской области опустится до 33 градусов мороза. Об этом предупредили синоптики регионального гидрометеоцентра.
«Ближайшие дни — 13 и 14 февраля — на фоне возвращения в регион снегопадов и метелей будут относительно теплыми. Температура будет колебаться от 1 до 16 градусов мороза. Но в ночь на 15 февраля столбики термометров опустятся сразу до минус 33 градусов. При этом и днем в четверг не слишком потеплеет — всего лишь до минус 22-25 градусов», — пояснили в ЦГМС.
Резкий холод придет в Челябинскую область на фоне прояснения и прекращения осадков. Также утихнет и ветер: с 14-15 метров в секунду до 3-8 метров в секунду.
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