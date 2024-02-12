В Челябинской области похолодает с -1 до -33 градусов. Скрин

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Перепад температур обещает стать очень резким Фото:

В ночь на 15 февраля температура в Челябинской области опустится до 33 градусов мороза. Об этом предупредили синоптики регионального гидрометеоцентра.

«Ближайшие дни — 13 и 14 февраля — на фоне возвращения в регион снегопадов и метелей будут относительно теплыми. Температура будет колебаться от 1 до 16 градусов мороза. Но в ночь на 15 февраля столбики термометров опустятся сразу до минус 33 градусов. При этом и днем в четверг не слишком потеплеет — всего лишь до минус 22-25 градусов», — пояснили в ЦГМС.

Резкий холод придет в Челябинскую область на фоне прояснения и прекращения осадков. Также утихнет и ветер: с 14-15 метров в секунду до 3-8 метров в секунду.

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В ночь на 15 февраля температура в Челябинской области опустится до 33 градусов мороза. Об этом предупредили синоптики регионального гидрометеоцентра. «Ближайшие дни — 13 и 14 февраля — на фоне возвращения в регион снегопадов и метелей будут относительно теплыми. Температура будет колебаться от 1 до 16 градусов мороза. Но в ночь на 15 февраля столбики термометров опустятся сразу до минус 33 градусов. При этом и днем в четверг не слишком потеплеет — всего лишь до минус 22-25 градусов», — пояснили в ЦГМС. Резкий холод придет в Челябинскую область на фоне прояснения и прекращения осадков. Также утихнет и ветер: с 14-15 метров в секунду до 3-8 метров в секунду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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