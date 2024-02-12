Влиятельный строительный клан запускает в Сургуте два мегапроекта

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презентация всемирного торгового центра - world trade center. Сургут , кандаков сергей, надпись сургут
Сергей Кандаков намерен своим проектом привлечь туристов в Сургут Фото:

В Сургуте строительный клан Сергея Кандакова запускает два крупных инвестпроекта. Информация об этом опубликована на сайте властей города.

Информация о старте строительства двух объектов в городе компанией «Сургутгазстрой», принадлежащей Кандакову, была озвучена на заседание инвестиционного совета при главе города Андрее Филатове. «В 2024 году запланирован старт проектов по созданию в городе сургутского транспортно-логистического комплекса и термального лечебно-оздоровительного комплекса „Источник здоровья“, направленного на поддержание и развитие туристско-рекреационного потенциала города и региона», — указано на сайте мэрии.

По информации источника из политического истеблишмента города, в оздоровительном комплексе появится несколько термальных ванн, а отель будет переоборудован под процедуры. Ожидаемое количество посетителей — 730 тысяч человек в год. «Что же касается логистического центра, то его планируют начать строить в начале лета», — добавил собеседник.

Ранее URA.RU сообщало, что глава влиятельного строительного клана Сергей Кандаков собирается построить логистический центр. Объект планируют возводить недалеко от нового моста через реку Обь.

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В Сургуте строительный клан Сергея Кандакова запускает два крупных инвестпроекта. Информация об этом опубликована на сайте властей города. Информация о старте строительства двух объектов в городе компанией «Сургутгазстрой», принадлежащей Кандакову, была озвучена на заседание инвестиционного совета при главе города Андрее Филатове. «В 2024 году запланирован старт проектов по созданию в городе сургутского транспортно-логистического комплекса и термального лечебно-оздоровительного комплекса „Источник здоровья“, направленного на поддержание и развитие туристско-рекреационного потенциала города и региона», — указано на сайте мэрии. По информации источника из политического истеблишмента города, в оздоровительном комплексе появится несколько термальных ванн, а отель будет переоборудован под процедуры. Ожидаемое количество посетителей — 730 тысяч человек в год. «Что же касается логистического центра, то его планируют начать строить в начале лета», — добавил собеседник. Ранее URA.RU сообщало, что глава влиятельного строительного клана Сергей Кандаков собирается построить логистический центр. Объект планируют возводить недалеко от нового моста через реку Обь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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