Тюменский лыжник завоевал серебро на Спартакиаде

12 февраля 2024 в 20:22 Размер текста - 17 +

Первое и третьи места заняли спортсмены из Архангельской области Фото: Анна Майорова © URA.RU Тюменский лыжник занял второе место на соревнованиях в рамках Спартакиады сильнейших. Об этом сообщили в telegram-канале инфоцентра регионального правительства. «Тюменский лыжник Денис Спицов завоевал серебряную медаль в гонке с раздельным стартом на соревнованиях в рамках II Всероссийской Спартакиады сильнейших. Соревнования проходят в тюменском центре зимних видов спорта „Жемчужина Сибири“», — сообщили в инфоцентре. Там же добавили, что первое и третьи места заняли спортсмены из Архангельской области. Как ранее писало URA.RU, в Тюмени перенесли гонку Спартакиады с 15 на 13 февраля. Причиной стали 30-градусные морозы.

Тюменский лыжник занял второе место на соревнованиях в рамках Спартакиады сильнейших. Об этом сообщили в telegram-канале инфоцентра регионального правительства. «Тюменский лыжник Денис Спицов завоевал серебряную медаль в гонке с раздельным стартом на соревнованиях в рамках II Всероссийской Спартакиады сильнейших. Соревнования проходят в тюменском центре зимних видов спорта „Жемчужина Сибири“», — сообщили в инфоцентре. Там же добавили, что первое и третьи места заняли спортсмены из Архангельской области. Как ранее писало URA.RU, в Тюмени перенесли гонку Спартакиады с 15 на 13 февраля. Причиной стали 30-градусные морозы.