Тюменский лыжник завоевал серебро на Спартакиаде

Первое и третьи места заняли спортсмены из Архангельской области
Тюменский лыжник занял второе место на соревнованиях в рамках Спартакиады сильнейших. Об этом сообщили в telegram-канале инфоцентра регионального правительства.
«Тюменский лыжник Денис Спицов завоевал серебряную медаль в гонке с раздельным стартом на соревнованиях в рамках II Всероссийской Спартакиады сильнейших. Соревнования проходят в тюменском центре зимних видов спорта „Жемчужина Сибири“», — сообщили в инфоцентре.
Там же добавили, что первое и третьи места заняли спортсмены из Архангельской области. Как ранее писало URA.RU, в Тюмени перенесли гонку Спартакиады с 15 на 13 февраля. Причиной стали 30-градусные морозы.
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