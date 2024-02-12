Тюменский лыжник завоевал серебро на Спартакиаде

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Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России - 2019». Свердловская область, Нижний Тагил , лыжня россии, соревнования, лыжник
Первое и третьи места заняли спортсмены из Архангельской области Фото:

Тюменский лыжник занял второе место на соревнованиях в рамках Спартакиады сильнейших. Об этом сообщили в telegram-канале инфоцентра регионального правительства.

«Тюменский лыжник Денис Спицов завоевал серебряную медаль в гонке с раздельным стартом на соревнованиях в рамках II Всероссийской Спартакиады сильнейших. Соревнования проходят в тюменском центре зимних видов спорта „Жемчужина Сибири“», — сообщили в инфоцентре.

Там же добавили, что первое и третьи места заняли спортсмены из Архангельской области. Как ранее писало URA.RU, в Тюмени перенесли гонку Спартакиады с 15 на 13 февраля. Причиной стали 30-градусные морозы.

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Тюменский лыжник занял второе место на соревнованиях в рамках Спартакиады сильнейших. Об этом сообщили в telegram-канале инфоцентра регионального правительства. «Тюменский лыжник Денис Спицов завоевал серебряную медаль в гонке с раздельным стартом на соревнованиях в рамках II Всероссийской Спартакиады сильнейших. Соревнования проходят в тюменском центре зимних видов спорта „Жемчужина Сибири“», — сообщили в инфоцентре. Там же добавили, что первое и третьи места заняли спортсмены из Архангельской области. Как ранее писало URA.RU, в Тюмени перенесли гонку Спартакиады с 15 на 13 февраля. Причиной стали 30-градусные морозы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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