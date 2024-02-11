В Тюмени перенесли гонки спартакиады из-за непогоды

Гонку сильнейших перенесли на 13 февраля
В Тюмени перенесли гонку спартакиады с 15 на 13 февраля из-за морозов. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства.
«Внимание: перенос гонок Спартакиады сильнейших с 15 на 13 февраля. Решение принято оргкомитетом соревнования в связи с неблагоприятным прогнозом погоды», — указано в сообщении инфоцентра.
Гонки пройдут 13 февраля в 11:00 и в 13:00. Там же добавили, что все билеты на 15 февраля действительны на новую дату.
Ранее URA.RI писало, что на Тюмень надвигаются 30-градисные морозы. Самым холодным днем недели станет 15 февраля.
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