В Тюмени перенесли гонки спартакиады из-за непогоды

12 февраля 2024 в 13:50 Размер текста - 17 +

Гонку сильнейших перенесли на 13 февраля Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Тюмени перенесли гонку спартакиады с 15 на 13 февраля из-за морозов. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства. «Внимание: перенос гонок Спартакиады сильнейших с 15 на 13 февраля. Решение принято оргкомитетом соревнования в связи с неблагоприятным прогнозом погоды», — указано в сообщении инфоцентра. Гонки пройдут 13 февраля в 11:00 и в 13:00. Там же добавили, что все билеты на 15 февраля действительны на новую дату. Ранее URA.RI писало, что на Тюмень надвигаются 30-градисные морозы. Самым холодным днем недели станет 15 февраля.

В Тюмени перенесли гонку спартакиады с 15 на 13 февраля из-за морозов. Об этом сообщили в инфоцентре регионального правительства. «Внимание: перенос гонок Спартакиады сильнейших с 15 на 13 февраля. Решение принято оргкомитетом соревнования в связи с неблагоприятным прогнозом погоды», — указано в сообщении инфоцентра. Гонки пройдут 13 февраля в 11:00 и в 13:00. Там же добавили, что все билеты на 15 февраля действительны на новую дату. Ранее URA.RI писало, что на Тюмень надвигаются 30-градисные морозы. Самым холодным днем недели станет 15 февраля.