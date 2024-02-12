Экс-директор депстроя Сургута Коновалов устроился на работу в ДСК-1

Один из богатейших депутатов думы ХМАО Михаил Сердюк взял на работу экс-директора депстроя Сургута после отставки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Один из богатейших депутатов думы ХМАО Михаил Сердюк (занимает десятое место в топе миллиардеров ХМАО 2023 года) взял на работу опального экс-чиновника мэрии Сургута. Бывший директор депстроительства Александр Коновалов ушел перед Новым годом в отставку из-за срыва показателей ввода жилья в городе. Тем не менее, на новом месте службы — в строительной компании «ДСК-1» — он получил пост замдиректора по развитию, сообщил URA.RU источник в окружном политическом истеблишменте.

«Коновалов в ситуации с дефицитом ввода квадратных метров оказался стрелочником, которого нужно было сделать крайним. Дома отказывался принимать Жилстройнадзор, а не городская администрация. Впрочем, чиновник все равно был вынужден уйти в отставку, но остался в обойме. За него замолвили словечко, и Сердюк согласился его взять на работу замдиректором по развитию», — рассказал инсайдер.

По словам другого источника, Коновалов получил пост в компании, заручившись для этого согласием комиссии по урегулированию конфликта интересов администрации города. В распоряжении редакции имеются копии документов, подтверждающих эту информацию.

Сам Коновалов в беседе с журналистом агентства подтвердил, что стал частью команды «ДСК-1», однако ради исключения конфликта интересов его полномочия ограничены. «Я буду заниматься внедрением системы управления в компании и разработкой концепций новых проектов. Старых проектов компании в Сургуте касаться я не буду», — заверил экс-чиновник.

Ранее URA.RU писало о том, что вице-мэр Сургута Виталий Шаров получил выговор из-за срыва ввода жилья. Его подчиненный, глава депстроя Коновалов, потерял пост.