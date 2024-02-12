Пермяк, устроивший дебош в Шереметьево, привлекался к уголовной ответственности

12 февраля 2024 в 20:43 Размер текста - 17 +

Ранее дебошира уже привлекали к ответственности за грабеж и разбой Фото: Антон Белицкий © URA.RU Мужчина, устроивший дебош в московском аэропорту Шереметьево, оказался пермяком, которого ранее привлекали к уголовной ответственности. Свою вину в повреждении имущества лоукостера «Победа» он признал и в содеянном раскаивается. «Сотрудники транспортной полиции доставили в дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Шереметьево уроженца Перми 1978 года рождения. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за грабеж, разбой и оскорбление представителя власти», — сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по ЦФР. Ранее URA.RU рассказывало, что в столичном аэропорту Шереметьево пассажир устроил дебош после того, как опоздал на рейс до Перми. У мужчины возник конфликт с сотрудниками авиакомпании «Победа», в ходе которого он разбил окно представительства авиаперевозчика. Дебошира задержали сотрудники полиции. По данным АГН «Москва», лоукостер будет добиваться возмещения ущерба за поврежденное имущество.

Мужчина, устроивший дебош в московском аэропорту Шереметьево, оказался пермяком, которого ранее привлекали к уголовной ответственности. Свою вину в повреждении имущества лоукостера «Победа» он признал и в содеянном раскаивается. «Сотрудники транспортной полиции доставили в дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Шереметьево уроженца Перми 1978 года рождения. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за грабеж, разбой и оскорбление представителя власти», — сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по ЦФР. Ранее URA.RU рассказывало, что в столичном аэропорту Шереметьево пассажир устроил дебош после того, как опоздал на рейс до Перми. У мужчины возник конфликт с сотрудниками авиакомпании «Победа», в ходе которого он разбил окно представительства авиаперевозчика. Дебошира задержали сотрудники полиции. По данным АГН «Москва», лоукостер будет добиваться возмещения ущерба за поврежденное имущество.