Пермяк, устроивший дебош в Шереметьево, привлекался к уголовной ответственности

Мужчина, устроивший дебош в московском аэропорту Шереметьево, оказался пермяком, которого ранее привлекали к уголовной ответственности. Свою вину в повреждении имущества лоукостера «Победа» он признал и в содеянном раскаивается.
«Сотрудники транспортной полиции доставили в дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Шереметьево уроженца Перми 1978 года рождения. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за грабеж, разбой и оскорбление представителя власти», — сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по ЦФР.
Ранее URA.RU рассказывало, что в столичном аэропорту Шереметьево пассажир устроил дебош после того, как опоздал на рейс до Перми. У мужчины возник конфликт с сотрудниками авиакомпании «Победа», в ходе которого он разбил окно представительства авиаперевозчика. Дебошира задержали сотрудники полиции. По данным АГН «Москва», лоукостер будет добиваться возмещения ущерба за поврежденное имущество.
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