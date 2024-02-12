OMV: Австрия сможет полностью отказаться от газа из России

12 февраля 2024 в 23:36 Размер текста - 17 +

Российский природный газ не подпадает под санкции в Европе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Нефтегазовая компания Австрии OMV готова поставлять клиентам в своей стране 100% газа и полностью отказаться от российского. Но для этого сначала потребуется создать нормативную базу, заявили в пресс-службе австрийской компании. «Российский природный газ не подпадает под санкции в Европе и импортируется из нескольких стран… Если законодатель хочет поэтапно отказаться от российского газа, изначально необходимо создать соответствующую нормативную базу», — сказали ТАСС в компании. В случае необходимости компания сможет обеспечить клиентам в Австрии 100% газа не из России. Глава OMV Альфред Штерн заявлял, что в 2023 году компания получала от «Газпрома» 100% обещанных в рамках контракта объемов газа. Договор предусматривает опцию «бери или плати», которую «OMV не может проигнорировать без веской причины». Австрия нашла альтернативу российского газа на случай остановки транзита через Украину, заявлял Штерн в октябре 2023 года. С его слов, это удалось достичь частично за счет своей добычи, частично за счет контрактов с третьими сторонами. Компания нашла новых поставщиков и зарезервировала западные мощности трубопровода до 2028 года, в том числе из Норвегии и Италии.

Нефтегазовая компания Австрии OMV готова поставлять клиентам в своей стране 100% газа и полностью отказаться от российского. Но для этого сначала потребуется создать нормативную базу, заявили в пресс-службе австрийской компании. «Российский природный газ не подпадает под санкции в Европе и импортируется из нескольких стран… Если законодатель хочет поэтапно отказаться от российского газа, изначально необходимо создать соответствующую нормативную базу», — сказали ТАСС в компании. В случае необходимости компания сможет обеспечить клиентам в Австрии 100% газа не из России. Глава OMV Альфред Штерн заявлял, что в 2023 году компания получала от «Газпрома» 100% обещанных в рамках контракта объемов газа. Договор предусматривает опцию «бери или плати», которую «OMV не может проигнорировать без веской причины». Австрия нашла альтернативу российского газа на случай остановки транзита через Украину, заявлял Штерн в октябре 2023 года. С его слов, это удалось достичь частично за счет своей добычи, частично за счет контрактов с третьими сторонами. Компания нашла новых поставщиков и зарезервировала западные мощности трубопровода до 2028 года, в том числе из Норвегии и Италии.