Происшествия ДТП Массовое ДТП на мосту в Екатеринбурге устроил пьяный водитель. Фото 13 февраля 2024 в 00:00 Размер текста - 17 + В ГИБДД сообщили, что водитель, спровоцировавший ДТП, был пьян Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Массовое ДТП на Блюхеровском мосту в Екатеринбурге спровоцировал пьяный водитель BMW. В аварии пострадал один человек, сообщили URA.RU в ГИБДД Екатеринбурга. «В результате массового ДТП на Блюхеровском мосту травмирована водитель автомобиля KIA. В настоящее время на месте происшествия движение транспортного потока временно ограничено… Установлено состояние алкогольного опьянения водителя BMW, спровоцировавшего ДТП», — сообщили в ведомстве. Мужчина будет привлечен к ответственности за управление автомобилем в пьяном виде. Массовое ДТП на мосту произошло вечером 12 февраля. Машины перегородили проезд для других автомобилей. На месте происшествия работают медики и сотрудники МЧС. Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Массовое ДТП на Блюхеровском мосту в Екатеринбурге спровоцировал пьяный водитель BMW. В аварии пострадал один человек, сообщили URA.RU в ГИБДД Екатеринбурга. «В результате массового ДТП на Блюхеровском мосту травмирована водитель автомобиля KIA. В настоящее время на месте происшествия движение транспортного потока временно ограничено… Установлено состояние алкогольного опьянения водителя BMW, спровоцировавшего ДТП», — сообщили в ведомстве. Мужчина будет привлечен к ответственности за управление автомобилем в пьяном виде. Массовое ДТП на мосту произошло вечером 12 февраля. Машины перегородили проезд для других автомобилей. На месте происшествия работают медики и сотрудники МЧС. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям