12 февраля 2024

Массовое ДТП на мосту в Екатеринбурге устроил пьяный водитель. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс конференция в ГИБДД. Курган, дтп, полиция, гибдд, дпс, гаи
В ГИБДД сообщили, что водитель, спровоцировавший ДТП, был пьян Фото:

Массовое ДТП на Блюхеровском мосту в Екатеринбурге спровоцировал пьяный водитель BMW. В аварии пострадал один человек, сообщили URA.RU в ГИБДД Екатеринбурга.

«В результате массового ДТП на Блюхеровском мосту травмирована водитель автомобиля KIA. В настоящее время на месте происшествия движение транспортного потока временно ограничено… Установлено состояние алкогольного опьянения водителя BMW, спровоцировавшего ДТП», — сообщили в ведомстве. Мужчина будет привлечен к ответственности за управление автомобилем в пьяном виде.

Массовое ДТП на мосту произошло вечером 12 февраля. Машины перегородили проезд для других автомобилей. На месте происшествия работают медики и сотрудники МЧС.

Фото:
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Массовое ДТП на Блюхеровском мосту в Екатеринбурге спровоцировал пьяный водитель BMW. В аварии пострадал один человек, сообщили URA.RU в ГИБДД Екатеринбурга. «В результате массового ДТП на Блюхеровском мосту травмирована водитель автомобиля KIA. В настоящее время на месте происшествия движение транспортного потока временно ограничено… Установлено состояние алкогольного опьянения водителя BMW, спровоцировавшего ДТП», — сообщили в ведомстве. Мужчина будет привлечен к ответственности за управление автомобилем в пьяном виде. Массовое ДТП на мосту произошло вечером 12 февраля. Машины перегородили проезд для других автомобилей. На месте происшествия работают медики и сотрудники МЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...