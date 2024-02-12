Польша выступила за оборонный союз в рамках ЕС

Польша выступила за создание оборонного союза в рамка Евросоюза (ЕС). Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
«Польша выступает за европейский оборонный союз в той же степени, в какой когда-то выступала за энергетический союз», — отметил министр на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД Веймарского треугольника. Трансляция выступления велась в соцсети «Х».
Сикорский уточнил, что взаимодействие внутри НАТО должно сменить вид контракта с частной охранной организацией на что-то иное. Он отметил, что хотел бы напомнить об этой инициативе кандидату в президенты США Дональду Трампу в случае его избрания.
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