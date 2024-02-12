12 февраля 2024

Польша выступила за оборонный союз в рамках ЕС

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Министр заявил, что взаимодействие внутри НАТО не должно выглядеть как «контракт с частным охранным предприятием» Фото:

Польша выступила за создание оборонного союза в рамка Евросоюза (ЕС). Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

«Польша выступает за европейский оборонный союз в той же степени, в какой когда-то выступала за энергетический союз», — отметил министр на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД Веймарского треугольника. Трансляция выступления велась в соцсети «Х».

Сикорский уточнил, что взаимодействие внутри НАТО должно сменить вид контракта с частной охранной организацией на что-то иное. Он отметил, что хотел бы напомнить об этой инициативе кандидату в президенты США Дональду Трампу в случае его избрания.

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Польша выступила за создание оборонного союза в рамка Евросоюза (ЕС). Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. «Польша выступает за европейский оборонный союз в той же степени, в какой когда-то выступала за энергетический союз», — отметил министр на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД Веймарского треугольника. Трансляция выступления велась в соцсети «Х». Сикорский уточнил, что взаимодействие внутри НАТО должно сменить вид контракта с частной охранной организацией на что-то иное. Он отметил, что хотел бы напомнить об этой инициативе кандидату в президенты США Дональду Трампу в случае его избрания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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