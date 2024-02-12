Польша выступила за оборонный союз в рамках ЕС

13 февраля 2024 в 00:36 Размер текста - 17 +

Министр заявил, что взаимодействие внутри НАТО не должно выглядеть как «контракт с частным охранным предприятием» Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Польша выступила за создание оборонного союза в рамка Евросоюза (ЕС). Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. «Польша выступает за европейский оборонный союз в той же степени, в какой когда-то выступала за энергетический союз», — отметил министр на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД Веймарского треугольника. Трансляция выступления велась в соцсети «Х». Сикорский уточнил, что взаимодействие внутри НАТО должно сменить вид контракта с частной охранной организацией на что-то иное. Он отметил, что хотел бы напомнить об этой инициативе кандидату в президенты США Дональду Трампу в случае его избрания.

Польша выступила за создание оборонного союза в рамка Евросоюза (ЕС). Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. «Польша выступает за европейский оборонный союз в той же степени, в какой когда-то выступала за энергетический союз», — отметил министр на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД Веймарского треугольника. Трансляция выступления велась в соцсети «Х». Сикорский уточнил, что взаимодействие внутри НАТО должно сменить вид контракта с частной охранной организацией на что-то иное. Он отметил, что хотел бы напомнить об этой инициативе кандидату в президенты США Дональду Трампу в случае его избрания.