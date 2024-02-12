Активист из ЯНАО просит земляков помочь доставить груз в зону СВО. Видео

13 февраля 2024 в 02:06 Размер текста - 17 +

Для доставки груза в Донбасс требуется еще один грузовик Фото: Илья Московец © URA.RU Активист из Надыма (ЯНАО) Игорь Заборовский объявил срочный сбор на сумму 130 тысяч рублей для оплаты водителю, который на своем автомобиле доставит гуманитарный груз в зону СВО. Дело в том, что во время загрузки фуры, предоставленной окружным Управлением МЧС, посылок оказалось настолько много, что они не вместились в грузовик. Заборовский обратился к знакомому водителю, который за небольшую плату согласился отвезти груз в Донбасс. «Друзья! Срочно нужна ваша помощь! Мы не вместились! Нашли грузовик, водитель Руслан согласился поехать за небольшую сумму в 130 000 рублей. В срочном порядке нам нужно собрать средства», — обратился ямальский активист к землякам на видео. Он добавил, что водитель Руслан проведет загрузку посылок в Тобольске и всего того, что не вместилось в фуру МЧС в Ноябрьске. По мнению Заборовского, сумма доставки небольшая и другие водители запросили бы большую оплату. Из Салехарда (ЯНАО) в зону спецоперации 10 февраля отправилась фура с посылками и всем необходимым для солдат. Первую остановку автомобиль МЧС сделает в Надыме. Далее загрузка фуры посылками продолжится в городах ЯНАО, а также Тюмени и Уфе, а затем двинется в Донбасс.

Активист из Надыма (ЯНАО) Игорь Заборовский объявил срочный сбор на сумму 130 тысяч рублей для оплаты водителю, который на своем автомобиле доставит гуманитарный груз в зону СВО. Дело в том, что во время загрузки фуры, предоставленной окружным Управлением МЧС, посылок оказалось настолько много, что они не вместились в грузовик. Заборовский обратился к знакомому водителю, который за небольшую плату согласился отвезти груз в Донбасс. «Друзья! Срочно нужна ваша помощь! Мы не вместились! Нашли грузовик, водитель Руслан согласился поехать за небольшую сумму в 130 000 рублей. В срочном порядке нам нужно собрать средства», — обратился ямальский активист к землякам на видео. Он добавил, что водитель Руслан проведет загрузку посылок в Тобольске и всего того, что не вместилось в фуру МЧС в Ноябрьске. По мнению Заборовского, сумма доставки небольшая и другие водители запросили бы большую оплату. Из Салехарда (ЯНАО) в зону спецоперации 10 февраля отправилась фура с посылками и всем необходимым для солдат. Первую остановку автомобиль МЧС сделает в Надыме. Далее загрузка фуры посылками продолжится в городах ЯНАО, а также Тюмени и Уфе, а затем двинется в Донбасс.