Бастрыкин поможет сироте из Тюменской области получить жилье

13 февраля 2024 в 03:41 Размер текста - 17 +

Дом, в который поселили сироту был без пола, окон, электричества и тепла (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сирота из Юргинского района Тюменской области несколько лет не может получить положенное по закону жилье из-за закрепленного за ним дома, которое не пригодно для проживания. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заинтересовался проблемой тюменца и запросил информацию о ходе проведения проверки. «В социальных сетях распространена информация о том, что в Юргинском районе сирота на протяжении нескольких лет не может получить положенного по закону жилья. Молодой человек неоднократно обращался в органы опеки по данному вопросу, но ему отказывали из-за закрепленного за ним жилья, которое является непригодным для проживания. Председатель СК России поручил доложить о ходе проверки», — сообщается в telegram-канале ведомства. В территориальном управлении СК РФ проводится доследственная проверка. Доложить о ходе ее проведения поручено главе областного ведомства Александру Кублякову. История началась еще в 2004 году, когда жителю Тюменской области Алексею Ильичеву исполнилось 17 лет и он вышел из детского дома. Органы соцзащиты на его просьбу о законном жилье выдали ключи от половины дома, где жили его родители. Внутри жилища не было пола, практически отсутствовали окна, была разобрана печь, не было электричества. В 2012 году дом признали непригодным, но затем органы опеки сослались на достижения их подопечным предельного возраста и отказали в другом жилье. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сирота из Юргинского района Тюменской области несколько лет не может получить положенное по закону жилье из-за закрепленного за ним дома, которое не пригодно для проживания. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заинтересовался проблемой тюменца и запросил информацию о ходе проведения проверки. «В социальных сетях распространена информация о том, что в Юргинском районе сирота на протяжении нескольких лет не может получить положенного по закону жилья. Молодой человек неоднократно обращался в органы опеки по данному вопросу, но ему отказывали из-за закрепленного за ним жилья, которое является непригодным для проживания. Председатель СК России поручил доложить о ходе проверки», — сообщается в telegram-канале ведомства. В территориальном управлении СК РФ проводится доследственная проверка. Доложить о ходе ее проведения поручено главе областного ведомства Александру Кублякову. История началась еще в 2004 году, когда жителю Тюменской области Алексею Ильичеву исполнилось 17 лет и он вышел из детского дома. Органы соцзащиты на его просьбу о законном жилье выдали ключи от половины дома, где жили его родители. Внутри жилища не было пола, практически отсутствовали окна, была разобрана печь, не было электричества. В 2012 году дом признали непригодным, но затем органы опеки сослались на достижения их подопечным предельного возраста и отказали в другом жилье.