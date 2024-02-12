В Тюменской области семье сирот отказывают в жилье

Тюменцам предлагают жить в прогнившей половине дома, без печки и электричества

12 февраля 2024 в 16:47 Размер текста - 17 +

За домом, в котором предложили жить сиротам, не следили с 2000-го года Фото: Денис Моргунов © URA.RU Житель Тюменской области Алексей Ильичев, также как его сестра и двое братьев, попали в детский дом в 1996 году, однако после выхода из-под опеки государства ни один из сирот не получил положенное по закону жилье. Об этом URA.RU рассказал сам мужчина. Причиной стало то, что много лет назад за ними закрепили половину дома, которая их семье даже не принадлежала, и в котором дети не могли жить из-за того, что их отец болел открытой формой туберкулеза. «Нашу маму лишили родительских прав. Отца нет, но так как у него была открытая форма туберкулеза, жить с ним вместе мы тоже не могли. Меня, сестру и двух братьев отправили в детский дом. За нами закрепили жилье: половину ветхого частного дома, где мы жили до этого, но он ни нам, ни родителям не принадлежал, был выдан на условиях соцнайма. После выпуска из детдома нам отказали выдать жилье, ссылаясь на то, что мы можем жить в этом доме», — рассказал URA.RU Алексей Ильичев. Отец детей ушел из жизни первым, затем умерла мать Фото: Илья Московец © URA.RU Отец детей умер, пока они еще были в детдоме. Позднее скончалась и мать. Сам Алексей после выпуска поступил в ПТУ, жил в общежитии. Затем обратился в органы соцзащиты с просьбой предоставить ему жилье. Но получил лишь ключи от половины того самого дома и заверение, что там сделан ремонт. «Это был 2004 год, мне только исполнилось 17 лет. Я приехал к этому дому — это два километра от села Юргинское. Никакого ремонта там не было. Ворот нет, двор порос бурьяном — просто пустырь, внутри даже пола не было, практически отсутствовали окна, была разобрана печь, не было электричества», — вспоминает Алексей. При этом официально данное строение было признано непригодным для проживания лишь в 2012 году. Но это не стало поводом для выдачи другого: как ответили сироте на один из его запросов, он сам виноват, что все эти годы не заботился о «своем» жилье. Которое, согласно документам, даже не соответствовало норме в 18 квадратных метров на человека. Сначала суд встал на сторону сироты, но в следующей инстанции ему отказали Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По итогу до 23 лет мужчина не получал квадратные метры, так как за ним был закреплен ветхий дом. После ему начали отказывать из-за того, что он достиг предельного возраста, когда можно было обращаться с заявлением. Та же ситуация сложилась и у его сестры. Два других брата жилья от государства также не получили, причем один из них на сегодняшний день является инвалидом. «Последней надеждой был суд. Причем в первой инстанции дело я выиграл, но в апелляции решение отменили. За все время я обращался в администрацию президента, к уполномоченному по правам человека в Тюменской области, в аппарат губернатора, в мэрию Юргинского района, в департамент социального развития региона, в прокуратуру, но вопрос так и не решился. Последняя надежда на Следственный комитет. Надеюсь, что глава ведомства Александр Бастрыкин обратит внимание на нашу семью», — рассказал собеседник URA.RU. URA.RU направило запрос в СК РФ. Ответ ожидается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Тюменской области Алексей Ильичев, также как его сестра и двое братьев, попали в детский дом в 1996 году, однако после выхода из-под опеки государства ни один из сирот не получил положенное по закону жилье. Об этом URA.RU рассказал сам мужчина. Причиной стало то, что много лет назад за ними закрепили половину дома, которая их семье даже не принадлежала, и в котором дети не могли жить из-за того, что их отец болел открытой формой туберкулеза. Отец детей умер, пока они еще были в детдоме. Позднее скончалась и мать. Сам Алексей после выпуска поступил в ПТУ, жил в общежитии. Затем обратился в органы соцзащиты с просьбой предоставить ему жилье. Но получил лишь ключи от половины того самого дома и заверение, что там сделан ремонт. При этом официально данное строение было признано непригодным для проживания лишь в 2012 году. Но это не стало поводом для выдачи другого: как ответили сироте на один из его запросов, он сам виноват, что все эти годы не заботился о «своем» жилье. Которое, согласно документам, даже не соответствовало норме в 18 квадратных метров на человека. По итогу до 23 лет мужчина не получал квадратные метры, так как за ним был закреплен ветхий дом. После ему начали отказывать из-за того, что он достиг предельного возраста, когда можно было обращаться с заявлением. Та же ситуация сложилась и у его сестры. Два других брата жилья от государства также не получили, причем один из них на сегодняшний день является инвалидом. «Последней надеждой был суд. Причем в первой инстанции дело я выиграл, но в апелляции решение отменили. За все время я обращался в администрацию президента, к уполномоченному по правам человека в Тюменской области, в аппарат губернатора, в мэрию Юргинского района, в департамент социального развития региона, в прокуратуру, но вопрос так и не решился. Последняя надежда на Следственный комитет. Надеюсь, что глава ведомства Александр Бастрыкин обратит внимание на нашу семью», — рассказал собеседник URA.RU. URA.RU направило запрос в СК РФ. Ответ ожидается.