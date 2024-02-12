12 февраля 2024

Центробанк допустил введение лимита на покупки в рассрочку

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Центробанк рассматривает возможность введения предельной суммы бесплатной рассрочки, которую предоставляют сервисы BNPL. Об этом сообщил представитель регулятора, отметив, что в разработать поправки в законодательство планируется к 1 июня.

«Банк России рассматривает возможность ввести предельную сумму бесплатной рассрочки, которую предоставляют сервисы BNPL. Идеи регулирования сегмента рассрочки ЦБ сейчас обсуждает с участниками рынка. Пока речь идет о том, что рынок рассрочки в России будет работать по двум моделям», — передает информацию представителя РБК.

Издание уточняется, что речь идет о платной и бесплатной моделях рассрочки. Платная рассрочка является потребкредитом, и регулирование здесь не должно отличаться от регулирования в потребительском кредитовании. При введении бесплатной модели обсуждается возможность предоставления такой услуги специализированными операторами рассрочки. В таком случае для них будут установлены требования, обеспечивающие защиту прав потребителей, пишет РБК.

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Центробанк рассматривает возможность введения предельной суммы бесплатной рассрочки, которую предоставляют сервисы BNPL. Об этом сообщил представитель регулятора, отметив, что в разработать поправки в законодательство планируется к 1 июня. «Банк России рассматривает возможность ввести предельную сумму бесплатной рассрочки, которую предоставляют сервисы BNPL. Идеи регулирования сегмента рассрочки ЦБ сейчас обсуждает с участниками рынка. Пока речь идет о том, что рынок рассрочки в России будет работать по двум моделям», — передает информацию представителя РБК. Издание уточняется, что речь идет о платной и бесплатной моделях рассрочки. Платная рассрочка является потребкредитом, и регулирование здесь не должно отличаться от регулирования в потребительском кредитовании. При введении бесплатной модели обсуждается возможность предоставления такой услуги специализированными операторами рассрочки. В таком случае для них будут установлены требования, обеспечивающие защиту прав потребителей, пишет РБК.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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