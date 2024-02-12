Центробанк допустил введение лимита на покупки в рассрочку

13 февраля 2024 в 04:26 Размер текста - 17 +

Центробанк рассматривает возможность введения предельной суммы бесплатной рассрочки, которую предоставляют сервисы BNPL. Об этом сообщил представитель регулятора, отметив, что в разработать поправки в законодательство планируется к 1 июня. «Банк России рассматривает возможность ввести предельную сумму бесплатной рассрочки, которую предоставляют сервисы BNPL. Идеи регулирования сегмента рассрочки ЦБ сейчас обсуждает с участниками рынка. Пока речь идет о том, что рынок рассрочки в России будет работать по двум моделям», — передает информацию представителя РБК. Издание уточняется, что речь идет о платной и бесплатной моделях рассрочки. Платная рассрочка является потребкредитом, и регулирование здесь не должно отличаться от регулирования в потребительском кредитовании. При введении бесплатной модели обсуждается возможность предоставления такой услуги специализированными операторами рассрочки. В таком случае для них будут установлены требования, обеспечивающие защиту прав потребителей, пишет РБК.

Центробанк рассматривает возможность введения предельной суммы бесплатной рассрочки, которую предоставляют сервисы BNPL. Об этом сообщил представитель регулятора, отметив, что в разработать поправки в законодательство планируется к 1 июня. «Банк России рассматривает возможность ввести предельную сумму бесплатной рассрочки, которую предоставляют сервисы BNPL. Идеи регулирования сегмента рассрочки ЦБ сейчас обсуждает с участниками рынка. Пока речь идет о том, что рынок рассрочки в России будет работать по двум моделям», — передает информацию представителя РБК. Издание уточняется, что речь идет о платной и бесплатной моделях рассрочки. Платная рассрочка является потребкредитом, и регулирование здесь не должно отличаться от регулирования в потребительском кредитовании. При введении бесплатной модели обсуждается возможность предоставления такой услуги специализированными операторами рассрочки. В таком случае для них будут установлены требования, обеспечивающие защиту прав потребителей, пишет РБК.