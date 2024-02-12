12 февраля 2024

Карлсон исключил победу Украины даже с помощью Запада

© Служба новостей «URA.RU»
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Украина не сможет одержать победу в конфликте с Россией даже при помощи западных стран. Об этом сообщил американский журналист Такер Карлсон. По его мнению, ВСУ не способны вытеснить российскую армию.

«Украинские военные при поддержке в сотни миллиардов долларов не способны вытеснить российскую армию из районов Восточной Украины. Поэтому даже с поддержкой стран Запада Украина не одержит победу», — заявил Карлсон в соцсети Х. Он отметил, что важным фактором в этом также является отсутствие промышленного потенциала у Киева. По словам журналиста, этого потенциала нет и у США, и у НАТО.

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Украина не сможет одержать победу в конфликте с Россией даже при помощи западных стран. Об этом сообщил американский журналист Такер Карлсон. По его мнению, ВСУ не способны вытеснить российскую армию. «Украинские военные при поддержке в сотни миллиардов долларов не способны вытеснить российскую армию из районов Восточной Украины. Поэтому даже с поддержкой стран Запада Украина не одержит победу», — заявил Карлсон в соцсети Х. Он отметил, что важным фактором в этом также является отсутствие промышленного потенциала у Киева. По словам журналиста, этого потенциала нет и у США, и у НАТО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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