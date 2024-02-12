Карлсон исключил победу Украины даже с помощью Запада

13 февраля 2024 в 05:00 Размер текста - 17 +

Украина не сможет одержать победу в конфликте с Россией даже при помощи западных стран. Об этом сообщил американский журналист Такер Карлсон. По его мнению, ВСУ не способны вытеснить российскую армию. «Украинские военные при поддержке в сотни миллиардов долларов не способны вытеснить российскую армию из районов Восточной Украины. Поэтому даже с поддержкой стран Запада Украина не одержит победу», — заявил Карлсон в соцсети Х. Он отметил, что важным фактором в этом также является отсутствие промышленного потенциала у Киева. По словам журналиста, этого потенциала нет и у США, и у НАТО.

Украина не сможет одержать победу в конфликте с Россией даже при помощи западных стран. Об этом сообщил американский журналист Такер Карлсон. По его мнению, ВСУ не способны вытеснить российскую армию. «Украинские военные при поддержке в сотни миллиардов долларов не способны вытеснить российскую армию из районов Восточной Украины. Поэтому даже с поддержкой стран Запада Украина не одержит победу», — заявил Карлсон в соцсети Х. Он отметил, что важным фактором в этом также является отсутствие промышленного потенциала у Киева. По словам журналиста, этого потенциала нет и у США, и у НАТО.